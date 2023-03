Poradnik dla początkujących – jak grać na giełdzie kryptowalut. Szczegóły, o których trzeba pamiętać!

Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że rynek kryptowalut to bardzo trudny, nie do końca sprawdzony, ekosystem dla nielicznych. Dziś, w ponad dekadę po debiucie krypto, nie ma w tych słowach zbyt wiele prawdy. Jak inwestować, by zwiększyć swoje szanse na zysk? W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie!

Jak inwestować w kryptowaluty?

Nie istnieje jedna, uniwersalna strategia inwestycyjna, która sprawdzi się zarówno wtedy, gdy chcemy kupić Bitcoiny, Ethereum, jak i Litecoiny. Sporo zależy nie tylko od wybranej przez nas kryptowaluty, ale i od wkładu własnego, jaki chcemy wnieść.

Każdy z nas zupełnie inaczej podejdzie do wydania kwoty zbliżonej do kilkuset złotych, a inaczej do kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy. Kwota determinuje nie tylko strategię inwestycyjną, ale i wybór odpowiednich jednostek płatniczych. Warto pamiętać też o tym, że kryptowaluty dla początkujących nie muszą wcale oznaczać konieczności zakupu Bitcoina. Więcej o tym, jak grać na giełdzie kryptowalut przeczytasz tutaj: https://bitcoinpl.org/jak-zaczac-grac-na-gieldzie-kryptowalut.

Raz na jakiś czas na rynku pojawiają się niszowe projekty, które szybko zyskują sporą popularność, a więc i dają nam spore szanse na zarobek. Nie brakuje osób, które starają się jak najbardziej zdywersyfikować swój portfel, aby zgromadzić w nim zarówno kilka dobrze znanych, stabilnych krypto, jak BTC czy ETH, ale i niszowych walut, jak Dogecoin czy stablecoinów.

Ile trzeba zainwestować w kryptowaluty, aby zarobić?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sporo zależy nie tylko od zasobności naszego portfela, ale i od analizy rynku. Praktyka pokazuje, że ekosystem kryptowalut wciąż cechuje się dość dużą niestabilnością, a ogromne wzrosty i spadki wciąż są na porządku dziennym.

Wystarczy tylko przypomnieć, że między 1 października a 12 listopada 2022 roku Bitcoin, czyli największa z kryptowalut, zanotował spektakularny wzrost ze 188 tys. PLN aż do 260 tysięcy złotych. Z drugiej strony, świat kryptowalut wciąż nie odrobił strat z największego i najdłuższego w czasie tąpnięcia.

Wkrótce minie rok, od kiedy BTC nawet nie zbliżył się do wyceny zbliżonej do 190 tys. zł. Obecnie jego kwota zakupu oscyluje wokół 100-110 tysięcy złotych. Dlaczego to tak ważne? Bo Bitcoin, jako największa kryptowaluta, determinuje też kursy innych krypto, np. Ethereum czy Litecoina.

Pozwala to stwierdzić, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak inwestować w kryptowaluty, by zagwarantować sobie szybki zysk. W tym aspekcie ten sektor rynku w niemal niczym nie różni się od giełdy: można sporo zarobić, ale i stracić. Właśnie dlatego tak ważna jest przemyślana strategia inwestycyjna.

Jak zminimalizować szansę na straty na giełdzie kryptowalut?

Nie ulega wątpliwości, że kluczowa jest wiedza. To właśnie dlatego warto często odwiedzać takie strony, jak Bitcoinpl.org – by poznać nowości ze świata krypto. O tym, jak duże może to mieć znaczenie, dobitnie świadczy przykład Dogecoina.

Wystarczyło, że o tej kryptowalucie, która powstała dla żartu, co przyznali zresztą jej twórcy, wspomniał Elon Musk. Osoby, które szybko się o tym dowiedziały, mogły znacznie zwiększyć swój kapitał, sprzedając DOGE na zwyżce. A cena – praktycznie z godziny na godzinę – wystrzeliła z 22 groszy aż do 2 PLN.

Oczywiście korekta przyszła dość szybko, bo przez pewien czas wycena była zbliżona do złotówki, jednak kluczem do zarobku okazała się właśnie wiedza o nowościach ze świata kryptowalut.