Zakazują mięsa hodowanego w laboratorium. „Nie mogliśmy nie świętować wraz z naszymi rolnikami”

Włoski rząd wprowadza antywolnościową ustawę, która zakazuje syntetycznego mięsa z laboratorium. Projekt przewiduje kary w wysokości nawet 60 tys. euro.

Rząd Włoch zatwierdził projekt ustawy, która zakaże produkcji i sprzedaży żywności wyhodowanej w laboratorium (m.in. syntetycznego mięsa). To propozycja premier Giorgii Meloni – konserwatywna polityk od dawna mówi o potrzebie ochrony naturalnej żywności.

Ustawa zakłada nie tylko konfiskatę produkowanej lub sprzedawanej żywności pochodzącej z laboratorium, ale także ogromne kary finansowe, które mogą sięgać nawet 60 tys. euro.

Projekt ma poparcie włoskiego ministra rolnictwa, suwerenności żywnościowej i lasów– Francesco Lollobrigidii. Sama Meloni jest dumna, że Włochy jako pierwsze wprowadzają tego rodzaju prohibicję.



– Nie mogliśmy nie świętować wraz z naszymi rolnikami projektu, który stawia Włochy w awangardzie nie tylko w obronie doskonałości, która jest dla nas szczególnie ważna, ale także w obronie konsumentów – powiedziała liderka rządu.

Zakaz jest oczywiście całkowicie antywolnościowy. O ile taka żywność jest dobrze oznakowana i konsument wie, co kupuje, to powinien móc mieć prawo to zakupić. Prohibicja na żywność syntetyczną ogranicza prawa przedsiębiorców i konsumentów oraz krępuje rynek.