Zaproszenia ślubne dla rodziców – czy muszą się odróżniać od pozostałych?

Zaproszenia ślubne to jeden z najbardziej absorbujących i stresujących etapów przygotowań do wesela. Dobór odpowiedniego wzoru, czcionki i tekstu, upewnienie się, że poprawnie odmieniliśmy wszystkie imiona i nazwiska gości i nie popełniliśmy żadnej towarzyskiej gafy, umówienie się ze wszystkimi na dogodny termin wręczenia zaproszenia – to przedsięwzięcie spędza sen z powiek wielu parom młodym.

Zaproszenia ślubne dla rodziców-gospodarzy wesela: tak czy nie?

Wiele osób zastanawia się też, jak powinny wyglądać zaproszenia ślubne dla rodziców i jak je wręczyć, zwłaszcza jeśli rodzice współfinansują całą imprezę. Czy wypada zapraszać na wesele kogoś, kto de facto je organizuje? Podpowiadamy, jak rozwiązać kwestię zaproszeń ślubnych dla rodziców!

Według staropolskiej tradycji gospodarzami wesela są rodzice pary młodej, którzy w ten sposób wyprawiają dzieci na nową drogę życia. Stąd też utarta formułka na klasycznych zaproszeniach ślubnych, w myśl której na wesele zapraszają państwo młodzi razem z rodzicami. Dziś, kiedy coraz więcej osób decyduje się na ślub na nieco późniejszym etapie życia i jest w stanie samemu go sobie sfinansować, często odchodzi się od takich praktyk i unika podobnego zapisu, ale dla wielu rodzin dołożenie się lub opłacenie wesela dziecka często jest sprawą honoru oraz tradycją, z którą nie należy dyskutować.

Zaproszenie w formie szkatułki

Jak więc zaprosić na wesele rodziców? Pamiętajcie, że zaproszenie ślubne to nie tylko ładna karta z informacjami dotyczącymi terminu i miejsca ceremonii. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, to symbol szacunku i podkreślenie rodzinnych więzi. Zaproszenie może stać się też rodzinną pamiątką dla przyszłych pokoleń, dlatego naprawdę warto wykonać ten dodatkowy krok i w elegancki sposób zaprosić na wesele również rodziców.

Zaproszenia ślubne dla rodziców, gdy sami finansujecie wesele

A co w sytuacji, gdy sami opłacacie koszty ślubu i wesela, a rodzice stają się gośćmi tej imprezy? Czy wówczas wypada wręczyć im zwykłe zaproszenie? Może warto zmienić jego treść?

Rodzice to najbliżsi krewni i chociażby z tego względu warto ich szczególnie uhonorować, wręczając im zaproszenia ślubne. Ślub dziecka to dla nich z pewnością wielkie wydarzenie i bez względu na okoliczności ten dzień będzie dla nich czymś zupełnie innym niż dla reszty gości, nawet najbliższych Wam sercem i duchem.

Jak wobec tego rozwiązać sprawę zaproszeń ślubnych dla rodziców? Czy moment ich wręczenia wymaga specjalnej oprawy? Zobacz, co radzi marka artMA, która oferuje m.in. zaproszenia ślubne: https://artma-zaproszenia.pl/kategoria/zaproszenia-slubne/.

Zaproszenie ślubne dla rodziców w formie szkatułki możecie spersonalizować.

Jak wręczyć zaproszenia ślubne rodzicom i co w nich napisać?

Zamiast polegać na standardowych zaproszeniach kierowanych do zwykłych gości, postawcie na unikalną treść i zwróćcie się do Waszych rodziców osobiście, na przykład dziękując im za dotychczasowe wsparcie i prosząc o błogosławieństwo w dniu ślubu. Świetnym pomysłem będzie też nawiązanie do Waszej historii rodzinnej – wykorzystajcie swoje zabawne powiedzonko z dzieciństwa albo przypomnijcie śmieszne wydarzenie sprzed lat.

Ile kosztują takie zaproszenia na ślub? Większość firm zajmujących się sprzedażą zaproszeń ślubnych stworzy Wam taki projekt w ramach ceny za całość zlecenia lub za drobną dopłatą, dlatego naprawdę warto sięgnąć po to rozwiązanie.

Miejcie też na uwadze, z jakim wyprzedzeniem daje się zaproszenia na ślub dla rodziców. Warto zorganizować to przedsięwzięcie tak, by rodzice otrzymali swoje zaproszenia jako pierwsi i dopiero później wybierać się z wizytami do dalszej rodziny i przyjaciół. Na pewno docenią ten gest!