Zaskoczenie we Francji. Do kościoła chodzi więcej osób niż się wydawało

REKLAMA

Liczba osób, którzy regularnie uczęszczają do kościoła we Francji, jest większa niż powszechnie się uważa – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Harris Interactive dla Francuskiego Komitetu Radia i Telewizji (CFRT) i omawianego przez francuski dziennik „La Croix”.

Celem badania była próba lepszego zrozumienia oczekiwań współczesnych chrześcijan. Wynika z niego m.in., że 46 proc. ankietowanych (większość powyżej 50 lat) twierdzi, iż religia chrześcijańska jest dla nich bliska lub „bardzo przydatna”.

REKLAMA

„Ta liczba zaskoczyła nas w pozytywny sposób i nieco złagodziła myśl o silnym spadku chrześcijaństwa w społeczeństwie francuskim” – powiedział Benoit Cassaigne, przewodniczący CFRT.

„La Croix” podkreśla jednak, że wśród tych 46 proc., którym bliska jest wiara chrześcijańska, prawie połowa określa się jako niepraktykujący, ale posiadający kulturę i wykształcenie chrześcijańskie.

Spośród tych 46 proc. liczba Francuzów, którzy w miarę regularnie uczęszcza do kościoła wynosi ok. 36 proc. Daje to ok. 8 milionów Francuzów. „To więcej niż się powszechnie uważa” – zauważa Cassaigne.

Badanie przeprowadzono na próbie 2,8 tys. ankietowanych.