Inflacja w marcu. Najnowsze dane GUS

REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w marcu 2023 roku. Ze wstępnych danych wynika, że inflacja spowolniła. Powodów do radości jednak nie ma – wciąż jest wysoka, a każda inflacja oznacza wzrost cen.

Z najnowszych danych dot. inflacji, które podał Główny Urząd Statystyczny, wynika, że inflacja w Polsce w marcu 2023 roku wyniosła licząc rok do roku 16,2 proc.

REKLAMA

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,2 proc. (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc. (wskaźnik cen 101,1” – informuje GUS.

Choć oznacza to, że inflacja spowolniła (w lutym inflacja osiągnęła 18,6 proc.) to wciąż nie ma wielkich powodów do radości. 16,2 proc. oznacza, że właśnie o tyle wyższe ceny mamy obecnie w sklepach.

W marcu 2023 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do marca 2022 r. o 16,2% (wskaźnik cen 116,2), a w stosunku do lutego 2023 r. wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1). https://t.co/ptjiNpIbtx#GUS #statystyki pic.twitter.com/7l4lORMBqM — GUS (@GUS_STAT) March 31, 2023