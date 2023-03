Jeden z najbogatszych Polaków tworzy konkurencję dla Allegro

REKLAMA

Janusz Filipiak, większościowy udziałowiec Comarchu, jeden z najbogatszych Polaków, wystartuje w czerwcu z serwisem, który może być konkurencją m.in. dla Allegro.

Spółka Comarch, której szefuje jeden z najbogatszych Polaków, już w 2021 roku zapowiedziała utworzenie swojej platformy e-commerce pod nazwą wszystko.pl.

Pomysł zrodził się niejako dzięki pandemii koronawirusa i rządowym obostrzeniom, przez które polscy obywatele częściej zaczęli wybierać zakupy przez Internet.

Jednak dopiero teraz platforma zaczyna startować. Do tej pory – jak podaje Puls Biznesu – dostęp do serwisu miała jedynie testowa grupa użytkowników. Było to ok. 7 tys. pracowników grupy kapitałowej Comarch, którzy testowali platformę od grudnia zeszłego roku, robiąc zakupy i dzieląc się wrażeniami na temat jej działania.

Firma Filipiaka twierdzi, że współpracę z serwisem wszystko.pl podjęło już kilka tysięcy podmiotów, które w tym momencie zamieszczają na platformie swoje oferty i przygotowują się do premiery strony.

Sposobem serwisu na przyciąganie sprzedawców jest m.in. brak prowizji i opłat za utrzymanie konta.

Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu zapowiada największą akcję marketingową w historii firmy, która ma poprzedzić premierę platformy.

Zaangażowana ma zostać telewizja, influencerzy internetowi, portale branżowe i media społecznościowe.