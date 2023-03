Korespondent „Wall Street Journal” zatrzymany w Rosji

REKLAMA

Korespondent „Wall Street Journal”, Ewan Gierszkowicz, został zatrzymany w Moskwie w związku z podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz amerykańskiego rządu.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przekazała w czwartkowym komunikacie, że pracownik amerykańskiego „Wall Street Journal” został zatrzymany w związku z podejrzeniami o szpiegostwo.

REKLAMA

W komunikacie czytamy, że Gierszkowicz miał zbierać informacje „stanowiące tajemnicę państwową o działalności jednego z przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego”.

Zatrzymany reporter to 32-latek, który ma amerykańskie obywatelstwo. W Moskwie dziennikarz pracował od 6 lat.

Sprawę zatrzymania Gierszkowicza skomentowała już rzecznika Kremla rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Maria Zacharowa.

– To, co pracownik amerykańskiej edycji The Wall Street Journal robił w Jekaterynburgu, nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem – stwierdziła.



– Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy status »korespondenta zagranicznego«, wiza dziennikarska i akredytacja są wykorzystywane przez cudzoziemców w naszym kraju do tuszowania działalności, która nie jest dziennikarstwem – podkreśla dalej rzeczniczka.

– To nie pierwszy znany człowiek Zachodu złapany za rękę (na nielegalnych działaniach – red.) – dodała polityk.