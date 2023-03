Sojusz dla koryta. Posłanka od Hołowni i minister z PiS debatują jak zbić poparcie dla Konfederacji. „Magdalenka zwiera szeregi” [VIDEO]

REKLAMA

Największą tragedią dla każdej świni jest oderwanie jej od koryta, gdzie żarła ile tylko mogła w siebie zmieścić. Podobnie dla partii politycznych w III RP największym zagrożeniem jest ten, kto promuje likwidację możliwości dojenia państwowych pieniędzy przez polityczne klany.

Konfederacja jest jedyną partią polityczną w Polsce, która mówi, że trzeba zlikwidować możliwość czerpania korzyści majątkowych przez polityków sprawujących władzę. I to boli zarówno rządzących jak i totalną opozycję.

Oto w programie Super Expressu była posłanka Lewicy, aktualnie należąca do Polski 2050 Szymona Hołowni, Hanna Gil-Piątek, oraz wiceminister rządu PiS Artur Soboń, dyskutowali jak osłabić poparcie dla Konfederacji.

– Wkrótce pojawią się postulaty, zarówno ze strony PiSu jak i ze strony opozycji, które będą skierowane i konkurencyjne wobec rosnącej w tej chwili Konfederacji – mówiła Gil-Piątek.

– Zastanawiałam się, jakie to mogłyby być postulaty. Panie ministrze, może pan wymyśli jakiś postulat? Z waszej strony na przykład takie uderzenie w nutę narodową, może Muzeum Żołnierzy Wyklętych, albo coś takiego moglibyście obiecać swojemu elektoratowi. Lewica, jeżeli chodzi o wątek wolnościowy ma dosyć szerokie pole, na przykład legalizacja marihuany, ten postulat mógłby Konfederacji kawałek odebrać — kontynuowała swój wywód Gil-Piatek.

– Jest już program: marihuana dla Żołnierzy Wyklętych — wtrącił Soboń.

Takie śmieszki z Żołnierzy Wyklętych na pewno im pomogą…

Dalej Gil-Piątek mówiła wprost, że Konfederacja jest zagrożeniem zarówno dla opozycji, jak i rządzących.

Muszę przyznać że przecierałem oczy ze zdziwienia, przedstawicielka jak by nie patrzył opozycji była posłanka @PL_2050 H. Gil Piątek dywaguje na wizji z wiceministrem rządu @pisorgpl o tym w jaki sposób będą zbijać poparcie @KONFEDERACJA_ 🤯 Źródło Super Express. pic.twitter.com/AeG23jXyaN — Mefistofeles (@mefistofelleess) March 31, 2023

Do tej debaty odniósł się Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji z partii Nowa Nadzieja.

„Była posłanka lewicy i PL2050 razem z ministrem PiS-u na antenie Super Expressu debatują jak zbić poparcie Konfederacji! Myślicie, że tego jeszcze nie było? Mówiłem to od lat! Magdalenka zwiera szeregi i łączy się, bo wie, że idziemy wywrócić im ten stolik i zlikwidować koryto!” – napisał Korwin.

Była posłanka lewicy i PL2050 razem z ministrem PiS-u na antenie Super Expressu debatują jak zbić poparcie @KONFEDERACJA_! Myślicie, że tego jeszcze nie było? Mówiłem to od lat! Magdalenka zwiera szeregi i łączy się, bo wie, że idziemy wywrócić im ten stolik i zlikwidować koryto! — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) March 31, 2023

„PO-PiS-Lewica-PL2050-PSL to jedna pookrągłostołowa koalicja. Nie ma co do tego wątpliwości” – skomentował rozmowę Gil-Piątek z Soboniem poseł Konfederacji Michał Urbaniak (Ruch Narodowy).

PO-PiS-Lewica-PL2050-PSL to jedna pookrągłostołowa koalicja. Nie ma co do tego wątpliwości. https://t.co/ZsOheTDai9 — Michał Urbaniak (@urbaniak_michal) March 31, 2023