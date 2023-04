Biedroń ma tylko jedno w głowie i myśli, że kobiety są takie same jak on

REKLAMA

Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy, apeluje do kobiety, by nie szły do łóżka z mężczyznami, którzy głosują na Konfederację. Po jego słowach większość normalnych mężczyzn zapewne zdecyduje się głosować na Konfederację.

– Konfederacja proponuje populistyczne rzeczy, których naprawdę trzeba się bać – przekonywał współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń w sobotnim programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

– Wszyscy powinniśmy się zastanowić, jakie to jest zagrożenie. Ja uważam, że to, co proponuje Konfederacja, to jest wielki populizm, którego być może ci panowie, bo to głównie panowie młodzi chcą głosować na Konfederacje, nie rozumieją. Ale to zrobi wielkie „kuku” ich matkom, babkom, siostrom, koleżankom – stwierdził Biedroń.

– Ta wizja państwa, którą rozpościera pan Braun, pan Mentzen, pan Korwin-Mikke, pan Bosak jest po prostu straszna dla naszych najbliższych – uważa lewicowiec.

Dalej Biedroń uderzał się w pierś twierdząc, że ma świadomość, że jako mężczyzna nie odczuwa aż tak strasznie tego, jak źle jest w „patriarchalnym społeczeństwie”.

– My faceci, być może przez to, że żyjemy w patriarchalnym systemie, może nie do końca odczuwamy tego, co ci panowie chcą zgotować kobietom. Ale to naprawdę będzie prawdziwe piekło – stwierdził.

Biedroń nie chciał odpowiedzieć na pytanie, skąd jego zdaniem bierze się rosnąca popularność Konfederacji.

– Nie chciałbym iść w to populistyczne pierdololo, które proponuje Konfederacja. Przepraszam, to jest celowo użyte, bo oni tak mówią, naprawdę – powiedział.

Lewicowiec zaapelował też do kobiet, by nie sypiały z mężczyznami, którzy głosują na prawicową koalicję Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego i Konfederacji Korony Polskiej.

– Apeluję do wszystkich dziewczyn. Dziewczyny, to, co oni chcą wam zrobić, to jest wielkie kuku. Kiedyś była taka akcja „Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka”. To ja proponuję, żeby zastosować „Głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka”. I mówcie to dziewczyny tym wszystkim chłopakom, którzy chcą głosować na Konfederację – wezwał polityk.

Po takiej deklaracji 99% mężczyzn zechce głosować na Konfederację.

— Marek Tucholski 🇵🇱 (@tucholski_marek) April 1, 2023