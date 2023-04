Bill Gates o technologii, która w ciągu 10 lat zmieni świat [FOTO]

REKLAMA

Bill Gates, kontrowersyjny miliarder, nazywający się filantropem, uważa, że jedna technologia, która już niedługo może stać się popularna, w ciągu 10 lat zrewolucjonizuje świat.

Technologia, o której mówi Bill Gates, to samochodu autonomiczne. Zdaniem Gatesa w ciągu 10. lat takie pojazdy przyczynią do rewolucji podobnej do tej, jaką było wprowadzenie komputerów osobistych.

Gates zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis z rozpiską poziomów automatyzacji jazdy opracowaną przez Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji (SAE).

„Wierzę, że w ciągu następnej dekady osiągniemy punkt zwrotny. Kiedy to się stanie, AV (automatic vehicles, czyli pojazdy automatyczne – przyp.red.) zmieni transport tak radykalnie, jak komputer osobisty zmienił pracę biurową” – napisał na Twitterze miliarder.

This is how close we are to truly self-driving cars (info from @SAEIntl). I believe we’ll reach a tipping point within the next decade. When we do, AVs will change transportation as dramatically as the PC changed office work. pic.twitter.com/E5hs17CG8b

— Bill Gates (@BillGates) March 30, 2023