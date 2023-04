Kujawy. Zmuszali kobiety do „szczególnej” prostytucji

REKLAMA

Włocławek na Kujawach. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zlikwidowali agencję towarzyską, która czerpała korzyści nie tylko z prostytucji, ale również z gwałtów i przemocy fizycznej.

Policjanci Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zlikwidowali funkcjonują we Włocławku agencję towarzyską, która miała zmuszać kobiety do „szczególnej” prostytucji.

REKLAMA

Trzy osoby trafiły do aresztu i usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

– Praca policjantów i prokuratora pozwoliła na ustalenie, że podejrzani werbowali do pracy w agencji towarzyskiej kobiety, które były przekonane, że będzie to typowa działalność. Następnie w wyniku szantażu polegającego na wykorzystaniu wcześniej nagranych filmów z udziałem pokrzywdzonych kobiet, zmuszano je do świadczenia specyficznych usług seksualnych, w tym BDSM (praktyk seksualnych, w których występuje sadyzm, masochizm i upokarzanie – red.) – przekazała mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, cytowana przez portal wloclawek.naszemiasto.pl.

Dodała, że „charakter prowadzonych praktyk i hermetyczne środowisko osób korzystających z tego typu usług stanowiło znaczną trudność w dotarciu oraz ustaleniu osób potwierdzających uczestnictwo w procederze”.

„Zatrudnione” w agencji kobiety zatrzymywały jedynie 50 proc. swojego zarobku. Resztę zabierała agencja. Wobec kobiet stosowano również przemoc fizyczną, szantaż i zastraszanie.

Zatrzymani w sprawie to 36-letni mieszkaniec Włocławka, który miał kierować grupą oraz 37-latka i 33-latek, także z Włocławka. Obaj mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące. Kobieta dostała jedynie zakaz opuszczania Polski, nakaz stawiania się na policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi i zbliżania się do pokrzywdzonych.