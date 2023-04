Szczeciński adwokat z pięcioma zarzutami. Miał m.in. „nakłaniać do targnięcia się na własne życie”. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt

REKLAMA

Jak przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w czwartek zatrzymany został adwokat. Prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanego. Adwokat usłyszał pięć zarzutów.

Jak poinformowała w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka, zawiadomienie skierowane zostało do Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie przez przewodniczącego jednego z wydziałów szczecińskiego Sądu Apelacyjnego. Rada skierowała je do prokuratury „celem dokonania procesowej oceny zachowań związanych m.in. z oszustwami i groźbami”.



Informację podało Radio Szczecin. Na swojej stronie internetowej rozgłośnia poinformowała, że „chodzi o mecenasa Dariusza N. który bronił m.in. podejrzanych o działalność w zorganizowanych grupach przestępczych”.

„Dariusz N. był obrońcą zatrzymanego dwa tygodnie temu innego adwokata Przemysława W. z którym wspólnie prowadził wiele spraw. Przemysławowi W. prokuratura przedstawiła cztery zarzuty o charakterze kryminalnym, a sąd zastosował areszt na trzy miesiące” – napisano na stronie radia.

W piątek natomiast rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformowała, że prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanego adwokata. Szczeciński sąd jednak nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla adwokata. Dariusz N. usłyszał pięć zarzutów.

– Zarzuty dotyczyły oszustwa sądowego, usiłowania utrudniania postępowania, podżegania do składania fałszywych zeznań, nakłaniania do targnięcia się na własne życie oraz utrudniania postępowania poprzez podżeganie do składania fałszywych zeznań w toczącym się postępowaniu – wyjaśniła prok. Macugowska-Kyszka.

Jak przekazała rzecznik, prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i skieruje na nią zażalenie.