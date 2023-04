XII Konferencja Prawicy Wolnościowej w Warszawie. WSTĘP WOLNY!

REKLAMA

Wielkimi krokami zbliża się XII Konferencja Prawicy Wolnościowej. Kolejna edycja imprezy, która od lat cieszy się ogromną popularnością w środowisku konserwatywnych liberałów. Wśród gości znajdą się m.in. Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz. Zachęcamy do wsparcia organizacji konferencji i z góry za nie dziękujemy. Dla wspierających przewidzieliśmy jak zawsze ciekawe nagrody – szczegóły w zrzutce.

Tegoroczna edycja Konferencji Prawicy Wolnościowej odbędzie się w dniach 22-23.04.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5), godz. 11:00 – 18:00.

Wśród prelegentów pojawią się m.in. redaktor naczelny Najwyższego Czasu! – Tomasz Sommer, założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji i reżyser – Grzegorz Braun, prawicowy publicysta i autor – Stanisław Michalkiewicz, wiceprezes Ruchu Narodowego – Krzysztof Bosak, komentator i publicysta – dr Sławomir Ozdyk, oraz przedstawiciel nowego ruchu na prawicy, czyli tzw. „Red Pillu” – Roman Warszawski, a także wielu innych.

Podczas konferencji będzie miała również miejsce premiera filmu o śp. Bogusławie Wolniewiczu pt. „Wolniewicz. Zdanie własne”.

Podczas imprezy odbędą się również Targi Książki Prawicowej, podczas których będzie można zakupić wiele wartościowych pozycji.

Zbiórka na organizację imprezy

Aby impreza mogła się odbyć, potrzebne jest wsparcie darczyńców:

„Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono).

Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy co się da samodzielnie, „oddolnie”) itp. Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu imprez: na bardzo przyzwoitym poziomie, ale równocześnie jak najmniejszym kosztem”.

Dla wszystkich wspierających przewidzieliśmy jak zawsze ciekawe nagrody.

PROGRAM IMPREZY:

SOBOTA (22.04.2023)

11:00 – 12:00 Roman Warszawski: Strach przed męskością

12:30 – 13:30 Grzegorz Braun: Wyjść z kondominium! (wiadomo jakiego!)

14:00 – 15:30 Stanisław Michalkiewicz: Kto jest TEMU winny?

16:00 – 17:00 DYSKUSJA NIESPODZIANKA: Czy wolnościowcy są wolnościowi?

NIEDZIELA (23.04.2023)

11:00 – 12:00 Sławomir Ozdyk: W Berlinie bez zmian…

12:30 – 13:30 Janusz Korwin-Mikke: Nasz czas się zbliża!