5-latka bawiła się telefonem mamy. Kupiła 10 motocykli, jeepa i 10 par butów [VIDEO]

Massachusetts w USA. Jessica dała swojej 5-letniej córce pograć na telefonie. Jednak dziewczynka, zamiast grać w grę, weszła na stronę Amazona i zamówiła 10 dziecięcych motocykli, dziecięcego jeepa i 10 par butów.

Jessica i jej 5-letnia córka Lila jechały samochodem. Dziewczynka jak zwykle męczyła mamę, by ta pozwoliła jej pograć na swoim smartfonie. Kobieta w końcu się ugięła i dała córce telefon.

Matka i córka dojechały do domu i Jessica zapomniała o tym, że podczas jazdy Lila bawiła się urządzeniem. Bo dlaczego miałaby pamiętać? Jej córka często grała w gry na smartfonie.

Jednak nagle o 2. w nocy Jessikę obudził telefon. Głos w słuchawce poinformował, że Amazon zrealizował jej zamówienie. Kobieta stwierdziła, że doszło do pomyłki i zalogowała się na swoje konto na platformie zakupowej.

Wtedy doznała szoku. Okazało się, że zrobiła zakupy na 3,9 tys. dolarów. W jej koszyku znalazło się 10 dziecięcych motocykli terenowych, dziecięcy jeep terenowy i 10 par butów.

Zakupy zrobiła jej 5-letnia córka, która najwyraźniej od wczesnych lat dziecięcych przejawia zamiłowanie do off roadu. Rezolutna dziewczynka kupiła wszystkie przedmioty u kilku sprzedawców.

Część zamówień udało się kobiecie anulować, ale część produktów, m.in. dziecięce auto, znalazło się już następnego dnia na jej podjeździe. Na szczęście zakupy przez Internet podlegają zwrotom i matka mogła odesłać wszystkie rzeczy, które zamówiła jej córka.

Five-year-old Lila Varisco was playing on her mom's phone during a car ride and spent over $3,000 on her mom's Amazon account. The order included 10 motorcycles and 10 pairs of cowgirl boots. pic.twitter.com/EaBDCLCjtX

— CNN (@CNN) April 1, 2023