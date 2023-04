Biden „jest zbyt stary, by podróżować”

REKLAMA

Brytyjskie media podają, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nie pojawi się na koronacji Karola III, bo jest „za stary”. Takie informacje mają płynąć ze środowiska osób wtajemniczonych w stan zdrowia polityka.

Do tej pory brytyjskie media żyły głównie tym, czy na zbliżającej się koronacji nowej głowy państwa pojawią się, skonfliktowani z resztą rodziny królewskie, Harry i Meghan. Teraz okazuje się, że na ceremonii koronacyjnej Karola III może zabraknąć jeszcze kogoś. Chodzi o prezydenta USA Joe’go Bidena.

Brak tak prestiżowego gościa może dziwić, gdyż Wielka Brytania jest ważnym strategicznie partnerem Stanów Zjednoczonych. Brytyjskie media twierdzą jednak, że na takiej decyzji miał zaważyć stan zdrowia 80-letniego prezydenta.

„Joe Biden jest zbyt stary, aby podróżować przez Atlantyk dwa razy w miesiącu, aby odwiedzić Wielką Brytanię na koronację króla” – pisze The Telegraph, powołując się na swoich informatorów.



– Facet ma 80 lat. Rozważnie planują jego duże aktywności – twierdzą informatorzy gazety. – Robili to również z Trumpem, a on był młodszy. Kiedy Biden robi coś takiego jak przemówienie State of the Union, nie widzimy za bardzo jego aktywności w ciągu kolejnych 48 godzin. Nie lubią zbytnio wysyłać go w świat – dodają.

Pałac Buckingham zaprosił Bidena na 6 maja, ale doradcy prezydenta mają odradzać mu lot, wskazując, że jeszcze w kwietniu będzie musiał odbyć równie długą podróż do Irlandii Północnej.

Nie jest jednak wykluczone, że Bidena podczas ceremonii koronacyjnej nowej głowy Zjednoczonego Królestwa reprezentować będzie jego małżonka Jill Biden.