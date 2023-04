Dziambor szydzi z posłów Lewicy, którzy uważają kremówki w PKP za „agitację religijną” [FOTO]

REKLAMA

W pociągach PKP można było w niedzielę 2. kwietnia dostać kremówki. Posłowie Lewicy twierdzą, że to agitacja religijna. Prezes Wolnościowców, Artur Dziambor, nie mógł powstrzymać się od szyderczego komentarza.

2 kwietnia wypada rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. To nie tylko święty Kościoła Katolickiego, ale także postać, która znacząco przyczyniła się do wyzwolenia Polski z komunizmu. Z tego powodu pracownicy PKP noszą dziś żółto-białe przypinki, a w pociągach można dostać… kremówki.

REKLAMA

Dlaczego kremówki? Bo słodycz ten zasłynął jako jeden z ulubionych łakoci papieża Polaka. Okazuje się jednak, że m.in. ciastka z kremem mogą komuś przeszkadzać. Posłowie Lewicy stwierdzili, że to forma agitacji religijne.

„Zabłysnęła” m.in. posłanka Paulina Matysiak, która pisała, że w sumie to kremówki jej nie przeszkadzają, ale ostatecznie wyszło tak, że przeszkadzają i to bardzo.

Pisaliśmy o tym: Kremówki w pociągu. Posłanka Lewicy twierdzi, że to agitacja religijna [FOTO]

Ciastka z kremem terroryzują również jednego z liderów Lewicy – Adriana Zandberga. On również zamieścił wpis na Twitterze.

„To nieprawda, że ekipa Morawieckiego nigdy nie dotrzymuje słowa. Co prawda tanich mieszkań nie ma, a realne płace spadają, ale za to są darmowe kremówki w Pendolino. Niestety, niezbyt świeże. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie szły na to publiczne pieniądze” – napisał lewicowiec i dodał hasztag #ŚwieckiePaństwo.

To nieprawda, że ekipa @MorawieckiM nigdy nie dotrzymuje słowa. Co prawda tanich mieszkań nie ma, a realne płace spadają, ale za to są darmowe kremówki w Pendolino. Niestety, niezbyt świeże. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie szły na to publiczne pieniądze.#świeckiepaństwo pic.twitter.com/F0uGdbrN8p — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) April 2, 2023

Sprawę skomentował również prezes Wolnościowców – Artur Dziambor. Polityk z Gdyni nie mógł się powstrzymać od wyszydzenia przerażonych posłów Lewicy.

„Uwaga! Podróżujących pociągami EIP, ostrzegamy, że mogą trafić na posłów Lewicy, których do podróży przekonało dzisiejsze ciastko dnia – kremówka. Nie są agresywni, można przebywać w ich towarzystwie, należy jednak uważać, by nie załapać się na zdjęcie z ciastkiem 🤷🏻‍♂️” – napisał na Twitterze poseł z kaszubskiego okręgu.

Uwaga! Podróżujących pociągami EIP, ostrzegamy, że mogą trafić na posłów Lewicy, których do podróży przekonało dzisiejsze ciastko dnia – kremówka. Nie są agresywni, można przebywać w ich towarzystwie, należy jednak uważać, by nie załapać się na zdjęcie z ciastkiem 🤷🏻‍♂️ — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) April 2, 2023