Eksplozja w petersburskiej kawiarni. Nie żyje znany bloger wojenny [VIDEO]

W wybuchu w kawiarni w Petersburgu zginął w niedzielę rosyjski bloger Władlen Tatarski (właściwie Maksim Fomin), komentujący przebieg inwazji Rosji na Ukrainę – podała agencja Reutera. Kilkanaście osób zostało rannych.

Reuters nazywa Tatarskiego jednym z najbardziej znanych blogerów wojennych. Jego kanał w serwisie Telegram śledziło ponad pół miliona osób.

Niezależny rosyjski portal Meduza wyjaśnia, że Tatarski pochodził z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy i brał udział w walkach po stronie prorosyjskich separatystów. Wcześniej odbywał wyrok za napad z bronią w ręku.

Gdy Rosja w zeszłym roku anektowała okupowane terytoria Ukrainy, Tatarski gościł na uroczystości z tej okazji na Kremlu – podał Reuters.

Kawiarnia, gdzie doszło do wybuchu należała w przeszłości do założyciela najemniczej Grupy Wagnera, biznesmena związanego z Kremlem, Jewgienija Prigożyna – podała rosyjska redakcja BBC.

A source tells Russian state news agency RIA Novosti that military blogger Vladlen Tatarsky (real name Maxim Fomin) has been killed by a blast in a cafe in St Petersburg where he was giving a talk

He previously said Ukrainians were mentally ill Russians https://t.co/vr1fYWFxvu pic.twitter.com/oN0Gv0TCHS

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 2, 2023