Gorąco w TVN24. Mentzen kontra Piasecki i Arłukowicz. „Z tego powodu zaczęliście mnie atakować. Ale to bardzo dobrze…” [VIDEO]

REKLAMA

W „Kawie na ławę” w TVN24 gościem był m.in. współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Doszło do spięcia pomiędzy nim a także obecnym w studio Bartoszem Arłukowiczem i prowadzącym Konradem Piaseckim.

Jednym z poruszanych tematów był planowany na 2035 rok unijny zakaz rejestracji samochodów spalinowych na terenie UE. Rozmowa jednak zeszła na tzw. piątkę Mentzena.

REKLAMA

– Nikt w Unii Europejskiej nie mówi o tym, żeby zabrać Polakom samochody spalinowe i proszę nie opowiadać takich historii – grzmiał Arłukowicz.

– My znamy pana piątkę, w której pan mówi, że Polska ma być bez żydów, bez gejów, bez aborcji i poza Unią Europejską. My to wszystko o panu wiemy i proszę nie wprowadzać ludzi w błąd – dodał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Rzeczywiście, sięgając po tę pańską piątkę, czyli Polskę bez żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej, akurat ten problem powinniście wy rozwiązać systemowo, czyli wystąpić z Unii Europejskiej i nie mieć tego ciężaru na głowie – wtórował politykowi PO Piasecki.

– Nigdy nie zgłaszałem takich postulatów. To nie są moje poglądy ani mój program, o czym wielokrotnie mówiłem i jedyną przyczyną, dla której ciągle wracacie do tych kłamstw i manipulacji jest to, że sondaże nam wzrosły. A sondaże nam wzrosły, bo konsekwentnie i z uporem mówimy o niskich i prostych podatkach, w trakcie kiedy wy ścigacie się z PiS-em na socjal oraz na pompowanie inflacji – wskazał Mentzen.

– Chcecie robić koalicję z Zandbergiem chodzącym w koszulce Marksa, z Biedroniem, który na lodówce ma magnes z mordercą milionów ludzi Mao Zedongiem i wyborcy, którzy nie chcą finansować tego cyrku się od was odwracają – dodał współprzewodniczący Konfederacji.

– Z tego powodu zaczęliście mnie atakować. Ale to bardzo dobrze, bo to pokazuje naszym widzom, kto buduje ten system, kto tworzy ten układ, kto siedzi przy tym stoliku a kto chce ten stolik przewrócić – skwitował.

W dalszej części programu redaktor prowadzący wciąż jednak nie dawał za wygraną, usiłując przypisać Mentzenowi to, co dla TVN-u i jego odbiorców najgorsze.

– Pan mówi, że to nie jest pański program, jako żywo każdy może zobaczyć pana w internecie wypowiadającego te słowa. Nie wiem, dlaczego pan w takim razie mówi rzeczy, które nie są pańskim programem, bo brzmi to jak pański program – grzmiał.

– Donald Tusk tydzień temu powiedział: „Znajdzie się kij na tęczowy ryj” i nikt mu nie sugeruje, że to jest jego program, chociaż to nagranie istnieje – wskazał Mentzen.

– Ale to było na prawach cytatu… – odparł Piasecki. – Dokładnie jak w moim przypadku – skwitował Mentzen. Polityk nie krył przy tym rozbawienia.