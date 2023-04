Jak Polacy oceniają rządy PiSu? [SONDAŻ]

REKLAMA

Gdyby Polacy mogli wystawić rządzącym ocenę tak jak robi się to w szkole, to byłaby to „pała” albo „dwója” – wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie portalu rp.pl

Ankieterzy z pracowni SW Research pytali Polaków o to, jaką ocenę wystawiliby PiS za rządy w latach 2015-2022. Okazuje się, że polscy obywatele nie są zbytnio zadowoleni z rządów PiSu. Pytanie, dlaczego w takim razie wciąż głosują na partię Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

REKLAMA

Ocenę „bardzo dobrą” rządowi Prawa i Sprawiedliwości wystawiłoby jedynie 6,8 proc. badanych. 12,8 proc. wystawiłoby pisowcom „czwórkę”, czyli ocenę „dobrą”. 14,3 proc. pytanych o ocenę, wskazało notę „dostateczną”, czyli „trójkę”.

Zdecydowanie najwięcej w badaniu padło „pał” i „dwój”. Ocenę mierną wystawiło rządzącym 17,9 proc. badanych. Aż 39,9 proc. polskich obywateli uważa, że jedyna ocena, na którą zasługuje obecny rząd, to „niedostateczna”, czyli „jedynka”.

8,3 proc. uczestników badania sondażowego nie miało wyrobionego zdania na ten temat.



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.