Kawa na ławę w TVN24. Dlaczego 500+ nie działa? Mentzen wyjaśnia i proponuje lepsze rozwiązanie [VIDEO]

Sławomir Mentzen, przedsiębiorca, prezes Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji, był gościem programu Konrada Piaseckiego „Kawa na ławę” w TVN24. W studiu toczyła się rozmowa, czy po 7 latach 500+ ma jeszcze jakikolwiek sens.



– Czy to znaczy, że 500+ Konfederacja by zlikwidowała, nie waloryzowała, czy przeznaczała inaczej te pieniądze? – zapytał Sławomira Mentzena prowadzący.

– Jak tylko wchodził ten projekt, mówiłem, że staną się dwie rzeczy, a jedna się nie zdarzy. Nie zdarzy się wzrost dzietności, ponieważ problem mamy z dzietnością w Polsce kulturowy, a nie finansowy, a zdarzą się dwie rzeczy. Pierwsza to wzrost inflacji oraz blokowanie jakichkolwiek innych sensownych programów prodemograficznych – powiedział prezes Nowej Nadziei.

– Jeżeli wydajemy w tym momencie 40 miliardów złotych na 500+, to nie ma pieniędzy na elektrownie jądrowe, nie ma pieniędzy na żłobki, na przedszkola, na samorządy. Nie ma pieniędzy, które możemy sensownie wydać – również na ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi – dodał polityk.



– A uważa pan, że demograficzne programy, lepsze niż 500+, byłyby jakie? – zapytał prowadzący.

– No chociażby wysokie ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi – powiedział Mentzen.

Dalej polityk i przedsiębiorca mówił, że „trzecia rzecz, która się miała zdarzyć po wprowadzeniu 500+” według jego przewidywań, to „to jest rozpoczęcie wyścigu proponowania kolejnych świadczeń socjalnych”.

– PiS wprowadził 500+, Platforma to przebiła 500+ na jedno dziecko, co potem znowu wprowadził PiS, 13. i 14. emerytura, dodatki na wyprawkę, dodatki na dekoder, na telewizor, teraz mamy babciowe, darmowe kredyty, kredyt na 2 procent. Mamy licytację programów socjalnych, które prowadzą niestety do coraz wyższego zadłużania, do coraz wyższej inflacji, do coraz większego uzależnienia Polaków od polityki rozdawnictwa państwa – powiedział Sławomir Mentzen.



– Grecja dokładnie na tą samą ścieżkę weszła na początku lat 80., skończyło się po 20-paru latach takiego balu bankructwem. I PiS razem z Platformą, oczywiście przy olbrzymim wsparciu Lewicy, prowadzą nas dokładnie w tym samym kierunku – stwierdził polityk.

– A Konfederacja z programem 500+ zrobiłaby co, gdy zależało to tylko od was? – zapytał redaktor.

– 500+ w obecnym kształcie nie ma sensu. Na 100 proc. nie należy, nie można go waloryzować. Ta inflacja jest jedyną szansą, że ten program straci na znaczeniu, ponieważ rzeczywiście realna wartość tych pieniędzy jest coraz mniejsza. Należy to zastąpić bardzo wysokimi ulgami podatkowymi dla rodzin z dziećmi – odpowiedział Mentzen.

Współprzewodniczący #Konfederacja @SlawomirMentzen w @tvn24 o 500+: Na 100% nie należy go waloryzować, należy to zastąpić bardzo wysokimi ulgami podatkowymi dla rodzin z dziećmi. pic.twitter.com/uy6h6JFWkX — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) April 2, 2023