Nadeszło ochłodzenie. Śnieg i mróz do końca tygodnia. Będzie cieplej na Wielkanoc?

Do Polski nadeszło ochłodzenie. „Jęzor” zimnego, arktycznego powietrza spłyną nad centralną Europę znad Skandynawii. Na pewno do końca tygodnia będzie chłodno. Czy ociepli się na Święta Wielkanocne?

Skandynawia i Europa Zachodnia znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pomiędzy wyżem znad Skandynawii a niżem znad Ukrainy. Na południowym wschodzie zaznacza się obecność chłodnego frontu atmosferycznego. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Spadnie śnieg

W niedzielę zachmurzenie duże, na północnym zachodzie większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach oraz miejscami na północy kraju opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm w Karpatach. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm w Beskidach oraz do około 10 cm w Tatrach.

Temperatura maksymalna od 2 st.C, 3 st.C na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach, 4 st.C, 7 st.C na przeważającym obszarze do 9 st.C, 11 st.C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy kraju w porywach do 60 km/h; nad morzem oraz w rejonie Zalewu Wiślanego dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do około 65 km/h; z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu okresami opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 2 st.C, 3 st.C na wschodzie kraju, nad morzem oraz w kotlinach sudeckich do 4 st.C, 7 st.C na pozostałym obszarze; chłodniej w rejonie podgórskim Karpat, około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty; na północy lokalnie dość silny, w porywach do 65 km/h; z kierunków północnych. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

Wielkanoc prawdziwie wiosenna?

Chłodne powietrze zacznie ustępować dopiero pod koniec tygodnia i w sobotę powinno być już wyraźnie cieplej, bez nocnych przymrozków. Jeżeli prognozy się potwierdzą to w niedzielę i poniedziałek wielkanocny powinniśmy zobaczyć już kilkanaście stopni na termometrach.