Policjanci uratowali ukraińskiego desperata. Znalazł się „w bardzo niebezpiecznej sytuacji”

Dwaj wrocławscy policjanci uratowali tonącego w Odrze desperata. Mężczyzna sam skoczył do rzeki, ale przybyli na miejsce funkcjonariusze nie wahali się i również weszli do wody, by mu pomóc.

Młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował w niedzielę, że do tego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem.

– W bardzo niebezpiecznej sytuacji znalazł się obywatel Ukrainy, który podejmując desperacki krok, wskoczył do kanału żeglugowego z Mostów Chrobrego. Gdy sierżant Wojciech Okrutny i posterunkowy Wojciech Radzik przyjechali na miejsce na podstawie relacji świadka ustalili, że do rzeki wskoczył mężczyzna. Po chwili zauważyli tonącego, który za wszelką cenę próbował utrzymać się na powierzchni wody, w związku z czym niezwłocznie przystąpili do działania – powiedział policjant.

Dodał, że funkcjonariusze bez chwili zastanowienia, ryzykując własne życie zbiegli nasypem do lustra wody i wskoczyli do rzeki.

– Funkcjonariuszom udało się wydostać mężczyznę na brzeg, gdzie udzielili mu pomocy przedmedycznej, w tym zapewnili mu komfort termiczny, aby nie dopuścić do dalszego wychładzania się organizmu poszkodowanego – powiedział policjant.

Następnie wezwaną na miejsce karetką pogotowia poszkodowany został on przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę medyków.

– Każdy z funkcjonariuszy na początku swojej policyjnej drogi uroczyście ślubuje, że nawet z narażeniem własnego życia, będzie nieść pomoc potrzebującym. Słowa przysięgi to nie pusty frazes, co udowodnili funkcjonariusze Komisariatu Policji przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu – podkreślił mł. asp. Jarząb.