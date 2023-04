Rosyjska propaganda o kolejnej nacji: Będziemy musieli wyzwolić nasz bratni naród [VIDEO]

REKLAMA

Rosyjska propaganda zaczęła mówić o wyzwoleniu kolejnego „bratniego narodu”. Wcześniej tego typu sformułowania dotyczyły Ukrainy.

Tym razem rosyjscy propagandyści mówią i piszą o Finlandii. Wszystko przez to, że coraz realniejsze staje się wstąpienie tego państwa do struktur NATO.

– Finlandia oficjalnie przystąpi do naszego Sojuszu w nadchodzących dniach. To członkostwo sprawi, że Finlandia będzie bezpieczniejsza, a NATO – silniejsze – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Szef NATO dodał, że Finlandia to państwo o rozbudowanych zdolności obronnych i wysokiej gotowości do walki.

Rzeczywiście tak jest – potencjał militarny Finlandii jest spory. To wywołuje niepokój w Federacji Rosyjskiej, która zajmuje część historycznej Finlandii, czyli Karelię, na terenach której Rosjanie utworzyli Republikę Karelii – autonomiczny kraj wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej.

Już teraz w rosyjskiej telewizji pojawiają się niezbyt zawoalowane ostrzeżenia kierowane w stronę Finów. Padają m.in. słowa o „wyzwoleniu bratniego narodu”.

– W Finlandii panuje bałagan. Kraj ten najprawdopodobniej już tego lata stanie się członkiem NATO, więc to jest całkowicie poza naszymi decyzjami. Wobec tego, będziemy musieli wyzwolić nasz bratni naród fiński – mówił ostatnio na wizji jeden z kremlowskich propagandystów.

Attention, Finland!

Russian propagandists talk about the need to "liberate the brotherly Finnish people" pic.twitter.com/D9QFXOzlBH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 1, 2023