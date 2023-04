Designerskie komody do różnych wnętrz – oto nasze eklektyczne inspiracje aranżacyjne

Podstawowe style, jak klasyczny, skandynawski czy loftowy, mocno ewoluowały. Obecnie coraz śmielej łączymy najbliższe naszemu sercu elementy pochodzące z kilku estetyk w jedną, prawdziwie eklektyczną całość. Jak się okazuje, powstała mieszanka może być absolutnie zjawiskowa! Sprawdź, które komody dostępne w popularnych sklepach meblowych nas zachwyciły i poznaj znane style na nowo.

Komody loftowe w szykownym otoczeniu – urban chic, czyli oryginalny mariaż inspirowany życiem miasta

Jak sama nazwa wskazuje, urban chic łączy to, co typowo surowe, wielkomiejskie, z subtelną elegancją. Wyobraź sobie nowojorski loft ozdobiony szczyptą paryskiego szyku, gdzie elementy architektoniczne właściwe dla projektów miejskich (odsłonięte belki stropowe, beton, cegła) równoważą delikatne niuanse – np. sztukateria i złote oraz kryształowe detale.

W przeciwieństwie do stylu industrialnego opartego na zimnych tonacjach, miejski szyk charakteryzuje się większą otwartością w doborze palety. Biel, szarość, brąz i czerń to wciąż kluczowe kolory tego trendu, jednak proponujemy skusić się na żywsze akcenty, np. głęboki granat, koniak czy butelkową zieleń. Nie może zabraknąć metalicznych akcentów – dodatków srebra, złota czy miedzi. Czyż te minimalistyczne komody nie prezentują się szykownie w nowoczesnej, wielkomiejskiej aranżacji?



Elegancka linia komody w ciemnoniebieskim odcieniu sprawi, że wnętrze nabierze klasy i szyku – meble ze zdjęcia kupisz na agatameble.pl

Komody w stylu lagom – poznaj szwedzki przepis na spokojne życie

Najpierw przyszła kolej na duńskie hygge, które zachęcało do skupienia się na tym, co naprawdę ważne: kolacji z przyjaciółmi, dobrej książce w deszczową niedzielę czy kakao niespiesznie degustowanym przed wesoło tańczącymi płomieniami ognia w kominku. Teraz wszystko toczy się wokół koncepcji lagom, czyli odpowiedzi Szwedów na duńską drogę do szczęścia. Filozofia ta silnie skupia się na kwestiach etycznych i znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym w architekturze wnętrz.

„Nie za dużo, nie za mało, ale w sam raz” – oto istota lagom. Szwedzi są mistrzami życia w sposób umiarkowany, nie dopuszczają marnotrawstwa i dbają o kwestie środowiskowe. Jak stosują filozofię lagom w domach? Zamiast kupować, stawiają na recykling i upcykling. Jeśli kupują, wybierają przedmioty wykonane z odpowiednich materiałów i w naturalnych kolorach, co pozwala im stworzyć minimalistyczne, ale niezwykle wygodne i zdrowe środowisko.

Skoro o zdrowiu moda, nie sposób pominąć istoty żywej roślinności w domach: nie tylko dodaje sił witalnych domownikom, ale słynie z właściwości oczyszczających i nawilżających powietrze. Szwedzi doskonale o tym wiedzą, dlatego jedyne, czego nie ograniczają w swoich wnętrzach, to rośliny.

Do aranżacji w stylu lagom świetnie sprawdzą się designerskie komody z Salonów Agata z wbudowanymi skrzyniami przeznaczonymi do uprawy kwiatów. Z meblem wyposażonym w specjalne donice na roślinność stworzysz zielony kącik sprzyjający koncentracji i wyciszeniu – i to nie tylko w stylu lagom. Świetnie wpiszą się w aranżacje eko, urban jungle, jungalow, industrialne, a nawet typowo nowoczesne.



Nagrodzone Złotym Medalem MTP na Targach Meble Polska 2022 meble z tej kolekcji pozwalają wyeksponować rośliny bez konieczności kupowania dodatkowych stojaków

Obecnie we wnętrzarstwie hołduje się swobodzie ekspresji i zachęca do własnych interpretacji od wielu lat znanych stylów. Tak niewiele potrzeba do uzyskania oryginalnej aranżacji: jesteśmy przekonani, że nawet tania komoda postawiona w nieoczywistym otoczeniu może zyskać oprawę godną pierwszych stron magazynów wnętrzarskich. Otwórz się na eksperymentowanie i stwórz własną eklektyczną mieszankę, której inni będą Ci pozazdrościć.