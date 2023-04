Policja i CBŚP w akcji. Zatrzymania dotyczące nielegalnego handlu bronią i amunicją

REKLAMA

Policjanci CBŚP pod nadzorem lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali dwie kolejne osoby związane z rynkiem nielegalnej broni i amunicji. Policjanci skonfiskowali m.in. 134 jednostki broni palnej oraz prawie 1,9 tys. sztuk amunicji.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że sprawa grupy zajmującej się nielegalnym handlem bronią palną i amunicją prowadzona jest od prawie dwóch lat. „Pierwsze uderzenie w grupę nastąpiło w połowie 2021 roku. Policjanci zatrzymali wówczas 7 osób i przejęli m.in. 183 jednostki broni palnej krótkiej, 103 szt. broni palnej długiej” – podkreśliła policjantka.

„Kolejne działania policjanci przeprowadzili pod koniec 2022 roku, kiedy zatrzymali 13 osób oraz zabezpieczyli 146 jednostek broni palnej, ponad 30 sztuk istotnych elementów broni i ponad 2 tys. sztuk amunicji” – podała.

Do ostatniej akcji wymierzonej w grupę doszło w marcu w woj. łódzkim i śląskim, gdzie policjanci zatrzymali dwie osoby. „Łącznie podczas akcji policjanci zabezpieczyli 134 jednostki różnej broni palnej (długiej, krótkiej i pistolety maszynowe), 54 sztuki istotnych elementów broni, a także prawie 1900 sztuk amunicji” – zaznaczyła.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. „Prokurator przedstawił dwóm zatrzymanym osobom zarzuty posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji” – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 10 tysięcy i 40 tysięcy złotych. Grozi im jednak do 8 lat więzienia. W toku śledztwa zarzuty usłyszały w sumie 34 osoby. Łącznie przejęto 571 jednostek broni palnej. Czy nie prościej byłoby jednak zliberalizować przepisy, co „nielegalny handel” by po prostu skutecznie wyeliminowało?

Źródło: PAP