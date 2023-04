W Czarnogórze wybrali w II turze prezydenta

REKLAMA

Drugą turę wyborów prezydenckich w Czarnogórze, wygrał w niedzielę 37-letni Jakov Milatović. Wygrał wysoko, bo otrzymał około 60 proc. głosów. Jego rywalem był obecny szef państwa i przewodniczący Demokratycznej Partii Socjalistów Czarnogóry (DPS) Milo Dziukanović.

Jakov Milatović reprezentował ugrupowanie „Europa Teraz”. „Czarnogóra w końcu dojrzała do zmiany głowy państwa. W końcu staliśmy się demokratycznie dojrzałym, rozwiniętym społeczeństwem” – powiedział Milatović i dodał, że „integracja regionalna jest nierozłącznym elementem integracji z Unią Europejską”. Opowiedział się za jak najlepszymi stosunkami z Serbią i innymi państwami regionu.

Prawo głosu w wyborach prezydenckich miało 542 154 obywateli. W kraju tym nie przeprowadza się badań exit polls. W wyborach wzięło udział 69,33 proc. uprawnionych do głosowania.

Kadencja prezydenta Czarnogóry trwa pięć lat. Od wprowadzenia w 1990 roku systemu wielopartyjnego stanowisko szefa państwa obejmowały trzy osoby – wszyscy reprezentujący socjalistów z DPS Milo Dziukanovicia.

Jakov Milatović to eurokrata. Jest z wykształcenia ekonomistą, absolwentem uniwersytetów w Podgoricy oraz Oksfordzie. Był pracownikiem Deutsche Bank oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2020-2022 sprawował urząd ministra rozwoju gospodarczego Czarnogóry. Podczas kampanii obiecywał m.in. wprowadzenie kraju od UE.

Przed dwoma tygodniami w pierwszej turze wyborów najwięcej głosów – 35,3 proc. – zdobył 61-letni Dziukanović. Na drugim miejscu z 28,9 proc. głosów uplasował się Milatović, jednak to on uzyskał poparcie przegranych kandydatów. Poparł go również obecny premier rządu.

