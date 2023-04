Cejrowski OSTRO o wojnie z Rosją. „Hitler się nie bawił w papierki, tylko przejechał szlabany”

REKLAMA

W programie „Antysystem” Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki rozmawiali m.in. na temat toczącej się na Ukrainie wojny. Poruszyli także wątek przekazywania polskiej broni naszym wschodnim sąsiadom.

Zdaniem Wojciecha Cejrowskiego „jesteśmy w stanie wojny z Rosją”. – Nie, nie jesteśmy. Jeszcze nie – odpowiedział mu natomiast Paweł Lisicki.

– No jak nie? Sankcje, wysadzenie Nord Stream II, wysyłanie broni na front, flagi ukraińskie wiszą w NATO, chcemy przyjąć do NATO i UE Ukrainę. No nasza wojna i nasz front, więc jesteśmy w stanie wojny z Rosją – wyliczał Cejrowski, trzymając się swojej opinii. Lisicki jednak stwierdził, że publicysta „przedstawia wnioski z powszechnej narracji”.

Cejrowski przyznał zaś, że „wyciąga takie wnioski i obserwuje zjawiska”. – Skoro wysyłamy najemników na Ukrainę, skoro wysyłamy doradców wojennych, pomagamy podglądać Rosji, skoro angażujemy pieniądze i broń, to jesteśmy w stanie wojny z Rosją – stwierdził.

– A bawienie się w słówka i zastanawianie się, czy została wypowiedziana, czy nie, to kwestia drugorzędna. W 1939 roku Hitler się nie bawił w papierki, tylko przejechał szlabany – wskazał Wojciech Cejrowski.