Izraelski atak rakietowy na przedmieścia Damaszku. Oficjalnym celem proirańskie ugrupowania w Syrii [VIDEO]

Izrael dokonał w nocy z poniedziałku na wtorek ataków rakietowych na południowe przedmieścia Damaszku. Co najmniej dwie osoby cywilne poniosły śmierć, ataki wyrządziły „pewne” straty materialne – poinformowały syryjskie oficjalne media.

Według agencji SANA, powołującej się na syryjskie źródła wojskowe, rakiety wystrzelono z okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Część z nich została zestrzelona przez syryjską obronę przestrzeni powietrznej.

Syryjska państwowa telewizja przekazała, że w mieście słychać było głośne wybuchy.

W kilka godzin po ataku izraelski rzecznik wojskowy poinformował o zestrzeleniu „samolotu”, który wleciał z Syrii w izraelską przestrzeń powietrzną. Według izraelskich mediów był to prawdopodobnie dron produkcji irańskiej.

Izrael dokonał w ub. latach setek ataków z powietrza na cele w kontrolowanej przez rząd w Damaszku części Syrii, w tym na lotniska w Damaszku i Aleppo.

Według strony izraelskiej celem tych ataków są proirańskie ugrupowania w Syrii, w tym libański Hezbollah aktywnie wspierający wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

