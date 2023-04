Jak Polacy oceniają mało prawdopodobny pomysł koalicji PiS – Konfederacja?

REKLAMA

Konfederacja od dłuższego czasu jest trzecią siłą w sondażach i media próbują żenić ją z PiSem. Choć żadna z tych partii nie zdaje się być chętna do podobnej koalicji, to w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pytano polskich obywateli, co myślą o tym, że PiS i Konfederacja mogłyby rządzić razem.

Co Polacy myślą o mało prawdopodobnym scenariuszu, w którym Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja razem stworzyłyby rząd?

REKLAMA

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej wynika, że 60 proc. badanych twierdzi, iż taki rząd nie byłby dobry dla Polski. 42,4 proc. uważa, że taki rząd byłby „zdecydowanie zły” dla Polski, a 19,2 proc., że „raczej zły”.

Trochę ponad 20 proc. badanych uważa z kolei, że jest to dobry pomysł. Przy czym 20,1 proc. twierdzi, że byłby to „raczej dobre”, a 2,3 proc., że „zdecydowanie dobre”.

Aż 16 proc. badanych nie ma zdania na temat tego, czy koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji przysłużyłaby się Polsce, czy nie.

Jeśli wziąć pod uwagę tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to taki rząd popierałoby aż 53 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie przeprowadzono w dniach 31.03-02.04.2023 metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.