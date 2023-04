Nowe rozwiązania i nowe problemy z naprawą aut elektrycznych. Gwarancja kończy się już po przejechaniu 100 tys. km

REKLAMA

Samochody na baterie są aktualnie promowane przez klimatystów „walczących z globalnym ociepleniem”. Za jakiś czas samochody spalinowe mają przejść do historii. Oznacza to, że warsztaty samochodowe muszą powoli przystosowywać się do nowej rzeczywistości. O specyficznych wymaganiach aut elektrycznych oraz problemach, z jakimi wiąże się ich naprawa, opowiadają eksperci serwisu autobaza.pl.

Unia Europejska w imię zielonej ideologii stawia na samochody na baterie. Od 2035 zacznie obowiązywać zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych. Wciąż będzie można użytkować te zarejestrowane przed datą graniczną, ale jako że każde auto ma swoją żywotność, to po kolejnych kilkunastu latach samochody spalinowe przejdą do historii.

Nowe rozwiązania i nowe problemy

Konstrukcje aut elektrycznych i spalinowych są diametralnie różne. Niekoniecznie oznacza to, że samochody na baterie są mniej problematyczne.

– Ze względu na specyficzną budowę, pojazdy elektryczne wymagają od kierowcy wiedzy i umiejętności ich użytkowania. Najbardziej wrażliwym elementem są ogniwa, które mają określoną żywotność, a ich wydajność może zmniejszać się z czasem, szczególnie jeśli samochód jest niewłaściwie eksploatowany. Negatywny wpływ na kondycję baterii ma na przykład długa jazda z bardzo dużą prędkością, która może wpłynąć na znaczny wzrost temperatury ogniw. Problemem jest również nieodpowiednie ładowanie – optymalny poziom naładowania baterii powinien oscylować pomiędzy 80% a 20% pojemności. Zaszkodzić akumulatorowi może także szybkie ładowanie – zbyt często wykorzystywane może być przyczyną awarii lub wpłynąć na utratę pojemności – wyjaśnia Przemysław Gąsiorowski, ekspert serwisu autobaza.pl.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że nowoczesne auta elektryczne są przepełnione elektroniką. Cały układ sterowania jest ze sobą połączony poprzez moduł elektroniczny. To on odpowiada za system zabezpieczeń i czujniki oraz monitoring wszystkich wskaźników w aucie. Te elementy mogą ulec awarii z powodu wad fabrycznych, zewnętrznego zużycia lub uszkodzeń mechanicznych.

Największe problemy z naprawą aut elektrycznych

Naprawa auta elektrycznego nie jest jednak tak prosta, jak w przypadku aut spalinowych. Przede wszystkim, aby móc zająć się tego typu pojazdem, mechanik musi mieć specjalne uprawnienia. Z uwagi na to, że akumulatory generują bardzo wysokie napięcie elektryczne, do ich naprawy wymagane są uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) do 1kV.

– Warto wiedzieć, że koncerny dają stosunkowo długą, średnio ośmioletnią gwarancję na akumulatory. Dotyczy ona natomiast wyłącznie jego naturalnego zużycia, czyli w praktyce pojemności, która według producenta w tym czasie nie spadnie poniżej określonego poziomu. W przypadku usterki natomiast gwarancja kończy się po przejechaniu 100 tys. km., wówczas koszty wymiany akumulatora leżą po stronie właściciela, a są one pokaźne – mogą dochodzić nawet do 100 tys. zł – podsumowuje Przemysław Cholewa, CEO aplikacji motowarsztat.pl.

Uszkodzenie baterii nie zawsze oznacza konieczności wymiany jej w całości. Akumulatory mają budowę modularną – składają się z tzw. celi. Wymienia się zatem nie całość, a jedynie uszkodzone moduły. Aby jednak zweryfikować, które elementy zostały uszkodzone i w jakim stopniu, niezbędna jest diagnostyka komputerowa w serwisie dysponującym odpowiednim oprogramowaniem oraz wykwalifikowanym personelem. Niestety, z uwagi na wysokie koszty i specyfikę urządzeń diagnostycznych wciąż wielu właścicieli prywatnych warsztatów nie może sobie pozwolić na ich zakup.

Jakie wyzwania stoją przed warsztatami?

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, właściciele muszą zmodernizować swoje warsztaty i dostosować je do wymagań technicznych nowych rodzajów samochodów. Jak powinni się przygotować do obsługi aut elektrycznych?

Najważniejszy jest wykwalifikowany zespół mechaników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w pracy z układami elektrycznymi. Konieczna jest też znajomość systemów zabezpieczeń i blokad wyłączających prąd w naprawianym modelu. Ponadto serwis wymaga specjalnego wyposażenia i narzędzi, w tym odpowiedniego oprogramowania do diagnozowania problemów z systemami elektronicznymi. Mechanicy zaś mają do czynienia z prądem o wysokim napięciu.