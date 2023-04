Nowe stawki za przejazd autostradą A4. Szokujące kwoty na trasie Katowice – Kraków

REKLAMA

Wszechobecnych podwyżek ciąg dalszy. Po raz drugi w ciągu roku drożeje przejazd autostradą A4. Kwota, jaką obecnie należy zapłacić, zdumiewa.

Przejazd polskimi autostradami wiążę się z jednymi z najwyższych opłat w Europie. Ostatnie podwyżki na A4 miały miejsce w lipcu ub.r. Nie minął rok, a kierowcy muszą nastawić się na kolejny wzrost opłat.

Od poniedziałku, 3 kwietnia na autostradzie A4 Katowice – Kraków wszystkie kategorie pojazdów objęte zostaną nowymi stawkami. Wyniosą one na każdym z dwóch placów poboru opłat – w Mysłowicach i Balicach: 15 zł dla kategorii 1 (zmiana o 2 zł), 27 zł dla kategorii 2 i 3 (zmiana o 3 zł), 46 zł dla kategorii 4 i 5 (zmiana o 6 zł). Natomiast stawka dla motocyklistów wzrośnie z 6 do 7 zł.

W praktyce oznacza to, że przejazd w obie strony na odcinku Katowice – Kraków samochodem osobowym kosztuje już 60 zł.

Podwyżki nie ominą jedynie tych, którzy zdecydują się na płatności automatyczne, poprzez dedykowane aplikacje do videotollingu bądź elektroniczny pobór opłat A4Go. To także kolejna forma zniechęcania do korzystania z gotówki.

Zarządcy autostradą A4 tłumaczą, że podwyżki są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróżujących oraz do realizacji planowanych inwestycji.

Coraz częściej słychać jednak głosy, że wobec kolejnych podwyżek szczególnie branża transportowa może omijać autostradę i wybierać lokalne drogi. Mowa głównie o ciężkich samochodach, więc nie dość, że na lokalnych drogach nie będzie bezpieczniej, to zarządca autostrady otrzyma finalnie mniej pieniędzy z opłat, co może utrudnić finalizację założonych remontów.