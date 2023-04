ODLOT Hołowni w TVN24. Tak mówił o Mentzenie i Konfederacji [VIDEO]

REKLAMA

Gościem Moniki Olejnik w „Kropce nad i” był założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia. W programie krytykował Konfederację, jednocześnie zapraszając do swoich szeregów Sławomira Mentzena.

Mówiąc o Mentzenie, Hołownia twierdził, że „ubiera się w szatki człowieka – i to znajduje jakiś poklask – który tak przyjemnie mówi pewne rzeczy o gospodarce”.

– Konfederacja to jest partia, która nienawidzi kobiet, Konfederacja to jest partia, która chce bić polskie dzieci, Konfederacja to jest partia, która jeżeli tylko będzie miała możliwość, wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, rolnicy nie będą mieli dopłat, nie będzie pieniędzy na drogi, na wszystkie projekty strukturalne – grzmiał.

– To jest prawda o tych przyjemnych panach, opowiadających liberalne historie na temat gospodarki, którzy i tak zmieniają zdanie, kiedy się ich postawi pod ścianą, przyciśnie i zapyta: To jak to jest panie Mentzen z tym obniżaniem podatków albo wręcz kasowaniem podatków, za którym pan przed chwilą był? To już się nagle okazuje, że on może na początek uprości. A – powiedział.

– Pomysł, żeby skasować podatek Belki, to chyba jest dobre, czy złe? – wtrąciła Monika Olejnik.

– No ale można rozmawiać o tym, czy my jesteśmy w stanie… ale nie mówił o tym, że skasuje podatek Belki…– błądził Hołownia.

– To było, że pierwszą rzeczą, jaką zrobi, kiedy zostanie ministrem finansów, to skasuje podatek Belki – przypomniała dziennikarka TVN24.

– Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy podatek musimy obejrzeć z dwóch stron, czy z pięciu. My jesteśmy zwolennikami akurat wprowadzenia moratorium na nowe podatki – odparł Hołownia.

Proszę Państwa @KONFEDERACJA_ chce bić Wasze dzieci, a @szymon_holownia sugeruje iż to skandal że @SlawomirMentzen chce tylko uprościć podatki 🤡 Źródło TVN24 pic.twitter.com/AM0FXQ1Rru — Mefistofeles (@mefistofelleess) April 3, 2023