Rząd mniejszościowy Konfederacji? Korwin-Mikke twierdzi, że jest na to szansa

Janusz Korwin-Mikke, założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, twierdzi, że jest szansa na to, by prawicowa koalicja rządziła samodzielnie.

Rząd mniejszościowy to rząd stworzony przez ugrupowanie, które nie ma większości parlamentarnej. Zazwyczaj powstaje wówczas, gdy jakaś partia wygrała wybory, ale nie zdobyła wystarczającej ilości głosów, by rządzić samodzielnie, a jednak jest do tego zmuszono, bo nie udało jej się zawrzeć koalicji.

W Polsce przykładem rządu mniejszościowego może być rząd Jerzego Buzka w latach 2000–2001, Leszka Millera w latach 2003–2004, Marka Belki (2004–2005), Kazimierza Marcinkiewicza w latach 2005–2006, rząd Jarosława Kaczyńskiego od kryzysu w lipcu 2007 do końca kadencji.

Rządy mniejszościowe nie są więc w Polsce niczym nowym i zdarzały się w przeszłości Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że Konfederacja ma szanse, by taką władzę powołać.

Polityk opiera się na sondażu Kantaru, z którego wynika, że PO-KO mogłoby wprowadzić do Sejmu 210 posłów, PiS – 194 posłów, a Konfederacja – 55.

„Czy jest szansa by samodzielnie rządziła KONFEDERACJA? O dziwo – jest! Przy takim wyniku wyborów grozimy PiSowi, że zawrzemy koalicję z PO, powyrzucamy PiSmenów ze spółek i powsadzamy ich do kryminału… albo niech poprą mniejszościowy rząd KONFEDERACJI i radykalne reformy!” – napisał na Twitterze prawicowiec.

