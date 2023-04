Rząd PiS wprowadza dodatek dla sołtysów i świadczenia dla niepełnosprawnych

REKLAMA

Kolejny dzień i kolejne obietnice rozdawnictwa PiSu. Tym razem Mateusz Morawiecki obiecał dodatki do emerytur sołtysów. Rząd chce dać też ogromne nowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

Z Warszawy płyną wieści o kolejnym dodatku do świadczeń, na który wszyscy się zrzucimy. Mowa tu o 300 złotych dodatku do emerytur sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i funkcję sołtysa pełnili co najmniej dwie kadencje.

Mowa tu o grupie liczącej 40 tys. osób w Polsce. Ogromna część polskich sołtysów to kobiety – nie zwracamy na to uwagi z powodów „seksistowskich”, chodzi o to, że kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę o 5. lat wcześniej niż mężczyźni.

– Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a swoją funkcję pełnili przez co najmniej 10 lat – zapowiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– Mój rząd przygotował ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego – mówił wcześniej Morawiecki.

PiS zamierza też wprowadzić nowe świadczenie dla niepełnosprawnych, które wyniesie 200 proc. renty socjalnej, czyli około 3200 złotych.

To ogromne pieniądze – pytanie, ile będą warte, gdy te wszystkie programy zostaną wprowadzone i inflacja znów przez to wystrzeli w górę.