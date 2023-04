UEFA surowo ukarała Lech Poznań. Kibice na cenzurowanym

REKLAMA

Lech Poznań świetnie spisuje się w tegorocznej kampanii europejskich pucharów organizowanych przez UEFA. Ta sama organizacja po raz kolejny nałożyła jednak na polski klub sowitą karę finansową. Zarówno za zachowanie kibiców, jak i piłkarzy.

Kolejorz w sezonie 2022/2023 osiągnął historyczny sukces, awansując do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W tej fazie zmierzy się z włoską Fiorentiną.

Dzięki sportowemu sukcesowi na konto polskiego zespołu wpłynęła niezła suma finansowa, jednak część Lech będzie musiał przelać z powrotem na konto UEFA.

To pokłosie zachowania kibiców oraz piłkarzy w wiosennych meczach z norweskim Bodo/Glimt oraz szwedzkim Djurgarden. UEFA, która daje sobie prawo do dyscyplinowania klubów, dopatrzyła się pewnych nieprawidłowości.

Lech został ukarany za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców, blokowanie przejść komunikacyjnych na stadionie przez kibiców i niewłaściwe zachowanie piłkarzy. Za każde z tych wykroczeń UEFA ma ustalone kwoty kar finansowych.

Za domowy mecz z Bodo/Glimt klub z Bułgarskiej będzie musiał zapłacić 14 tys. euro. To kara za blokowanie przejść.

W kolejnym domowym spotkaniu, tym razem z Djurgarden, UEFA dopatrzyła się dwukrotnego złamania przepisów. Za niedrożne przejścia komunikacyjne znów nałożyła na Lecha karę w wysokości 14 tys. euro. Odpalenie przez kibiców środków pirotechnicznych wyceniono z kolei na 23,25 tys. euro.

Kibice Lecha odpalili także race w Szwecji. Za to UEFA ukarała poznański klub karą finansową w wysokości 35,25 tys. euro.

To nie koniec kar nałożonych przez UEFA na Lech. W regulaminie napisano, że każdorazowo, gdy zespół zostanie w meczu ukarany co najmniej pięcioma żółtymi kartkami, należy europejskiej centrali piłkarskiej zapłacić. W meczu z Djurgarden aż sześciu piłkarzy Lecha zobaczyło „żółtko”, za co UEFA zażyczyła sobie 4 tys. euro.

W sumie Lech będzie musiał na konto UEFA przelać aż 86 tys. euro (ok. 400 tys. zł) z tytułu nałożonych kar.