Wicekanclerz Niemiec kaja się przed Zełenskim: Czuję wstyd [VIDEO]

Robert Habeck, wicekanclerz Niemiec, niemiecki minister gospodarki, pojawił się niespodziewanie 3 kwietnia w Kijowie. Tam polityk z partii Zielonych kajał się przed Wołodymyrem Zełenskim i przepraszał za to, że RFN zwlekała z przekazaniem Ukrainie broni.

– Zmieniliśmy nasze stanowisko, ale trwało to zbyt długo – mówił Habeck na Ukrainie. Wicekanclerz RFN dodał, że jest mu z tego powodu „ogromnie wstyd”.

To jednak nie o dostawach broni polityk chciał rozmawiać z Ukraińcami, ale o kwestii, na której Niemcy mogą się w przyszłości wzbogacić – czyli na odbudowie Ukrainy po wojnie.

Z Kijowa Habeck zaniesie do Berlina obietnicę Zełenskiego dotyczącą udziału Niemiec m.in. w odbudowie infrastruktury mostowej obwodu czernihowskiego

Prezydent Zełenski poinformował o tym we wpisie w swoich mediach społecznościowych:

„Wspólnie z wicekanclerzem RFN Robertem Habeckiem zapoznaliśmy się z procesem odbudowy mostów i projektem odbudowy przepraw mostowych w rejonie Czernihowa. Zasugerowaliśmy również, aby wicekanclerz RFN rozważyła możliwość finansowego wsparcia odbudowy infrastruktury mostowej w regionie” – napisał prezydent Ukrainy na Telegramie.

"It took too long and it was too late… I feel deeply ashamed". Robert Habeck erobert die Herzen der Ukrainer mit richtigen Worten. Gar so schlecht wie ihr glaubt denken wir übrigens gar nicht über euch, eure Hilfe wissen wir zu schätzen. pic.twitter.com/cSz14Ewv9W

— Yuliya Seidel (@JuliaSeidel17) April 3, 2023