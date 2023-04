Zgwałcił 13-latkę. Został skazany tylko na prace społeczne. „Nowe wytyczne są błędne i niebezpieczne”

REKLAMA

Duże oburzenie wywołało skazanie przez sąd w Szkocji sprawcy gwałtu na 13-latce na 270 godzin prac społecznych. Nie trafi on więzienia, bo zgodnie z nowymi wytycznymi dla sędziów przestępcy poniżej 25. roku życia powinni być sądzeni łagodniej, gdyż są jeszcze niedojrzali.

21-letni obecnie Sean Hogg w 2018 r. kilkakrotnie dokonał napaści seksualnej na 13-letnią dziewczynkę, co obejmowało też gwałt. W poniedziałek sąd w Glasgow skazał go na 270 godzin prac społecznych, kuratelę sądową i wpisanie na trzy lata do rejestru przestępców seksualnych.

REKLAMA

Sędzia przyznał, że gwałt jest jednym z najpoważniejszych przestępstw, a ofiara będzie zmagała się z jego konsekwencjami prawdopodobnie przez długi czas. Powiedział, że gdyby sprawca miał ukończone 25 lat, zostałby skazany na cztery lub pięć lat więzienia. Wyjaśnił jednak, że ze względu na wiek Hogga taki wyrok nie byłby właściwy, gdyż „nie uważa, by przyczyniło się to do jego resocjalizacji”.

W styczniu zeszłego roku w Szkocji weszły w życie nowe wytyczne dla sędziów, według których osoby poniżej 25. roku życia powinny być traktowane łagodniej. Jak uzasadniono, młodsze osoby „na ogół będą miały niższy poziom dojrzałości oraz większą zdolność do zmian i resocjalizacji”. Wskazano też na badania, z których wynika, że mózg rozwija się do 30. roku życia.

Wytyczne zostały opracowane przez Szkocką Radę ds. Wyroków – organ formalnie niezależny, ale powołany w 2015 r. i finansowany przez szkocki rząd, który tworzy Szkocka Partia Narodowa (SNP). Zresztą po ich przedstawieniu w 2021 r. ówczesny minister sprawiedliwości Keith Brown zapewniał o pełnym poparciu dla wytycznych, mówiąc, że wpisują się one w wizję tej partii w kwestii sprawiedliwości dla młodzieży.

Takiej „wizji sprawiedliwości” nie podzielają organizacje walczące z przemocą wobec kobiet oraz politycy opozycji. „Jest to niezwykle poważna sprawa i jesteśmy zszokowani, że ten sprawca nie otrzymał kary pozbawienia wolności. Oczywiście rola wymiaru sprawiedliwości powinna polegać na resocjalizacji, ale musi być też jasne, że daje on jakieś poczucie sprawiedliwości ofiarom przestępstw. Po prostu nie widzę, jak ten wyrok może to zapewnić” – powiedziała we wtorek Sandy Brindley, szefowa organizacji Rape Crisis Scotland.

„Brak kary więzienia w tej sprawie jest całkowitą zniewagą dla młodej, nastoletniej ofiary. Ostrzegałem, że te nowe wytyczne są błędne i niebezpieczne, i niestety moje najgorsze obawy się potwierdziły. Musimy przestać owijać w kokon niebezpiecznych dorosłych przestępców” – podkreślił Jamie Greene, poseł opozycyjnej w Szkocji Partii Konserwatywnej.