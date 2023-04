Były oficer FSB uciekł z Rosji. Teraz UJAWNIA tajemnice Putina. Co ze zdrowiem prezydenta Rosji?

REKLAMA

Były oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który w zeszłym roku zdecydował się na ucieczkę z Rosji, zdradza tajemnice Władimira Putina. W wywiadzie dla Dossier Center mówił m.in. o podróżach prezydenta Rosji, a także jego stanie zdrowia.

36-letnie Gleb Karakułow pracował w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa jako inżynier w wydziale zapewniającym tajną łączność prezydentowi Rosji. W FSB służył od 2009 aż do ubiegłego roku, kiedy podczas wyprawy do Kazachstanu zdecydował się na ucieczkę. W Rosji wytoczono mu sprawę o dezercję.

REKLAMA

Ucieczka z Rosji

We wtorek ukazał się mocny wywiad z Karakułwoem, w którym powiedział, że powodem jego odejścia była inwazja na Ukrainę. Były pracownik FSB stwierdził, że „po prostu nie mógł służyć temu prezydentowi”, a także nazwał Putina „zbrodniarzem wojennym”.

Karakułow FSB zdradził także szczegóły swej ucieczki. W październiku 2022 roku został wysłany w podróż do Kazachstanu, gdzie przyjechała również jego żona i dziecko. Stamtąd, ostatniego dnia podróży, odleciał z rodziną do Stambułu.

W wywiadzie zwrócił się do swych dawnych kolegów z FSB, aby nie wykonywali zbrodniczych rozkazów. – Funkcjonariusze FSB są stale wokół prezydenta. Możesz po prostu wejść i dać jasno do zrozumienia, że to jest przestępstwo – mówił.

– W waszych rękach jest możliwość bardzo szybkiego zatrzymania tego szaleństwa – dodał. Ciekawe, że Karakułow sam nie zdecydował się na takie rozwiązanie, ale teraz – z bezpiecznej odległości – namawia do tego inne osoby.

Tajemnice Putina

W wywiadzie były oficer podał wiele szczegółów dotyczących funkcjonowania FSB, a także samego Putina. Jak zdradził prezydent Rosji nie używa telefonu komórkowego, ani nie korzysta z Internetu.

– Przez wszystkie lata, w których dla niego pracowałem, ani razu nie widziałem go z telefonem komórkowym. W podróży z premierem zwykle jest jeszcze jedna osoba odpowiedzialna za internet, cyfrowe biuro, komputer i dostęp do Internetu. Przy Putinie nie jest to konieczne – mówił Karakułow.

– Wszystkie informacje, które otrzymuje pochodzą tylko od ludzi, którzy są bezpośrednio blisko niego. Żyje w swoistej próżni informacyjnej – opowiadał b. oficer ds. komunikacji specjalnej.

Co ze zdrowie Putina?

Zdradził także, że osoby, które będą musiały przebywać w tym samym pomieszczeniu co Putin, nadal obowiązuje dwudniowa kwarantanna. Jednak zdaniem Karakułowa informacje o poważnej chorobie prezydenta Rosji, które co i raz pojawiają się w zachodnich mediach nie są prawdziwe.

Według jego przekazu ostatnie badanie lekarskie Putina miało miejsce w kwietniu ubiegłego roku i nic nie wskazuje na to, aby miał on jakieś szczególne problemy zdrowotne. – Jeżeli ma jakieś problemy zdrowotne, to tylko te związane z jego wiekiem. Jest w lepszy stanie zdrowia niż wielu innych w jego wieku – twierdził Karakułow.

Były oficer FSB opisał Putina z 2009 roku oraz obecnego jako „dwie różne osoby”, jeśli chodzi o jego zachowanie. – Teraz jest bardzo zamknięty. Zabezpieczył się przed całym światem wszelkiego rodzaju barierami – mówił.