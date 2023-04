Drugi co do wielkości bank Rosji stracił 7 miliardów euro

REKLAMA

VTB, drugi pod względem wielkości rosyjski bank, ogłosił w środę stratę ponad 7 mld euro w 2022 roku z powodu „bezprecedensowych” sankcji. W odwecie za rosyjską agresję na Ukrainie, m.in. bank ten został wykluczony z międzynarodowego systemu płatniczego Swift.

„W 2022 roku VTB Group stanęła w obliczu bezprecedensowych trudności i wyzwań. (…) Staliśmy się pierwszym celem maksymalnie możliwych sankcji, co doprowadziło do znacznych strat” – stwierdził Dmitrij Pianow, dyrektor finansowy VTB.

Może to być przykład na to, że sankcje jednak działają, ale warto przypomnieć też trudności innych banków na świecie i to z krajów, które żadnych sankcji obawiać się nie muszą. Nie można wykluczyć, że taki komunikat zwalający winę na sankcje to próba ukrycia także innych kłopotów.

Bank WTB (Wniesztorgbank) to rosyjski bank komercyjny z siedzibą w Petersburgu. Do niedawna był jedną z wiodących instytucji finansowych Rosji, a jego głównym akcjonariuszem jest rząd. W 2011 roku została częściowo sprywatyzowana i sprzedano 10% akcji.

W kwietniu 2022 r. Rada Unii Europejskiej nałożyła na bank sankcje za wspieranie rządu Federacji Rosyjskiej. WTB zarządza aktywami o wartości prawie 14,53 mld dolarów i ustępuje tylko instytucji Sberbank.

Źródło: AFP