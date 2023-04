Finlandia jest już w NATO. Dołączy także do Bukaresztańskiej Dziewiątki?

REKLAMA

Finlandia została we wtorek 31. członkiem Sojuszu. Pytanie, czy na tym koniec, czy teraz Helsinki będą starały się dołączyć do takich państw jak m.in. Polska i Rumunia w Bukaresztańskiej Dziewiątce?

Czy Finlandia dołączy do założonej przez Polskę i Rumunię Bukaresztańskiej Dziewiątki? Byłaby 10. państwem, obok Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier.

REKLAMA

Finlandia już w NATO. Czas na Bukaresztańską Dziewiątkę?

Po wymianie niezbędnych dokumentów między ministrem spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w kwaterze głównej NATO w Brukseli Finlandia została we wtorek 31. członkiem Sojuszu. Haavisto nazwał ten moment „historycznym”.

Fakt dołączenia Finów do Paktu Północnoatlantyckiego komentował antenie Wydarzeń 24 polski wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

– Do spięcia całego systemu obronnego brakuje Szwecji, która jeszcze nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale oczywiście jest krajem, z którym bardzo blisko współpracujemy. Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym akwenem NATO i to jest bardzo dobra i bardzo ważna informacja. Proszę zauważyć, że na przestrzeni szczególnie tych ostatnich miesięcy, czy blisko półtora roku, z iloma różnego rodzaju prowokacjami mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o okręty, jeśli chodzi o siły powietrzne – stwierdził przedstawiciel warszawskiego rządu.

– Bez wątpienia dodatkowe jednostki, które będą pływały po tym akwenie, przyczynią się do tego, że ta wymiana informacji o tym, co Rosjanie robią w obszarze Morza Bałtyckiego, będzie jeszcze lepsza – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Jestem przekonany, że Finlandia dołączy do grupy krajów B9 i już wtedy nie będziemy mówili o tym, że to jest grupa B9, tylko B10 – dodał Skurkiewicz.