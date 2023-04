GLOBCIO atakuje! Ulewy, mróz, śnieg i cyklon na horyzoncie. Będą „białe święta” [PROGNOZA POGODY]

REKLAMA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla wszystkich powiatów w kraju ostrzeżenia przed przymrozkami. Będą one obowiązywać przez kilka dni, temperatura może spaść do -8 stopni. Globcio, czyli globalne ocieplenie, zatem nie odpuszcza. Kiepska pogoda przewidywana jest także na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

Choć zazwyczaj na początku kwietnia cieszymy się wiosną, to tym razem zima nie daje o sobie zapomnieć. Kolejne ochłodzenie to pokłosie arktycznego powietrza, które napływa do Polski ze Skandynawii. Tam mróz nadal utrzymuje się w okolicach -25 st. C.

REKLAMA

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dotyczące nocnych przymrozków będą obowiązywać przez kilka dni. Najwcześniej ma się ocieplić we wschodniej części województwa lubelskiego – w środę. Dla przeważającej części kraju ostrzeżenia wydano do czwartku, a dla południowych krańców podkarpackiego i małopolskiego aż do piątku.

⚠️UWAGA⚠️ ‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️ ➡️PRZYMROZKI 👨‍🌾 W całym kraju przez najbliższe kilka dni prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Lokalnie przy gruncie spadki do -8°C, -10°C. ➡️Szczegóły: https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/YoQohtcoBj — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 3, 2023

Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl zapowiadają także, że do Polski dotrze cyklon Norbert, bardzo zasobny w wilgoć. Jego centrum znajdzie się nad Wisłą 6 kwietnia. W tym dniu pojawią się miejscami śnieżyce i ulewy – głównie na wschodzie i południu kraju.

Wstępna prognoza pogody na święta Wielkanocne 2023

Wielkanoc zapowiada się cieplejsza niż początek Wielkiego Tygodnia. Będzie za to deszczowa, miejscami możliwy także śnieg – przepowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zapowiada on, że cieplej w Polsce zrobi się dopiero w piątek – wówczas na termometrach zobaczymy ok. 10 st. C., za wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam cieplejsze powietrze dotrze dzień później.

I mniej więcej taka temperatura powietrza – choć Walijewski zaznacza, że nie można tego jeszcze przesądzać, bo scenariusze są różne – utrzyma się podczas Świąt Wielkiej Nocy. W lany poniedziałek być może będzie nawet kilka stopni więcej, natomiast w większości kraju prognozowane są opady deszczu.

„Natomiast w górach i na obszarach podgórskich ma spaść śnieg. Jeżeli ktoś pojedzie do Zakopanego, w Tatry, albo w rejon Bieszczadów może liczyć na białe święta” – zaznacza rzecznik IMGW.

Reasumując: w święta będzie cieplej, ale deszczowo, a na południu Polski nawet śnieżnie.