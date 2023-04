REKLAMA

„Zełenski obiecał na spotkaniu z Dudą, że między Ukrainą a Polską nie będzie granic” – komentuje spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy rosyjska agencja RIA Nowosti. Agencja wybija i cytuje zdanie Zełenskiego: „w przyszłości między naszymi narodami nie będzie granic: politycznych, ekonomicznych i, co bardzo ważne, historycznych. Ale do tego musimy jeszcze wygrać. W tym celu musimy trochę bardziej iść ramię w ramię”.

Dalej twierdzą, że „głównym tematem podróży będzie omówienie pomocy wojskowej dla Kijowa” i przypominają, że „Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji wielokrotnie ostrzegała przed agresywnymi zamiarami Warszawy w stosunku do Ukrainy”.

Cytowany jest szef Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, który jeszcze w ubiegłym roku mówił, że „Waszyngton i Warszawa planują powtórzenie historycznego układu po I wojnie światowej, kiedy Zachód, reprezentowany przez Ententę, uznał prawo Polski do pierwszej okupacji części Ukrainy w celu ochrony ludności przed zagrożeniem bolszewickim, a następnie włączenia tych ziem do państwa polskiego”.

Naryszkin mówił także, że „Warszawa zamierza rozmieścić ‘kontyngent pokojowy’ w tych częściach Ukrainy, gdzie zagrożenie bezpośrednim starciem z wojskami rosyjskimi jest minimalne’. Agencja RIA przypomina też słowa… „byłego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego”, który „w styczniu powiedział, że Warszawa faktycznie rozważała podział Ukrainy”.

Rosjanie podkreślają, że Polska „zajmuje drugie miejsce pod względem pomocy wojskowej dla Ukrainy po Stanach Zjednoczonych, dostarczając czołgi, artylerię rakietową, haubice, drony i inną broń i amunicję”.

RIA Nowosti twierdzi jednak, że jest i „tajny cel podróży Zełenskiego do Warszawy”, który miał ujawnić gen. Waldemar Skrzypczak. „Zełenski jedzie do Warszawy, aby przygotować się do negocjacji z Rosją” – wybijają fragment wypowiedzi z wywiadu generała dla „Rzeczpospolitej”.

Dalej rosyjska agancja dodaje, że „Moskwa wielokrotnie podkreślała, że ​​jest gotowa do negocjacji”, ale „państwa zachodnie nieustannie powtarzają, że Ukraina musi pokonać Rosję na polu bitwy i zwiększają dostawy broni i sprzętu”.

