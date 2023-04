Ośmiolatek trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Policja zatrzymała jego matkę i ojczyma

REKLAMA

Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z ciężkimi obrażeniami trafił ośmiolatek z Częstochowy, według nieoficjalnych informacji chłopczyk został pobity i poparzony. Jego opiekunowie – matka i ojczym – zostali zatrzymani.

Asp. sztab. Barbara Poznańska z Częstochowskiej policji powiedziała w środę, że mundurowi interweniowali w tej sprawie w poniedziałek, po zgłoszeniu biologicznego ojca dziecka.

– Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca z ciężkimi obrażeniami do szpitala. Do sprawy została zatrzymana jego matka i ojczym. Dzisiaj zostaną doprowadzeniu do prokuratury, zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty. W zależności od nich będziemy wykonywać z nimi dalsze czynności – powiedziała policjantka.

Chłopiec trafił w poniedziałek do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka – powiedział rzecznik tej placówki Wojciech Gumułka. Jest w ciężkim stanie, jest pod opieką lekarzy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Bardziej szczegółowych informacji przedstawiciele placówki mają udzielić jeszcze w środę podczas briefingu prasowego.