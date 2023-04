Pięciu aresztowanych po mordzie rytualnym hinduistów

REKLAMA

Indyjska policja aresztowała pięciu mężczyzn podejrzanych o zamordowanie 60-letniej kobiety. Miała być ofiarą rytualnego mordu. Jej ciało z odciętą głową; odkryto cztery lata temu w hinduskiej świątyni.

64-letnia Shanti Shaw została ścięta maczetą w 2019 roku w świątyni w mieście Guwahati w stanie Assam (północny wschód). Policja długo nie zrobiła żadnych postępów w rozwiązaniu sprawy, bo nie potrafiła zidentyfikować ciała. Stało się to dopiero w styczniu tego roku.

Umożliwiło to wznowienie śledztwa i pięciu mężczyzn zostało aresztowanych między 25 marca a 1 kwietnia. Oskarżono ich o mord z premedytacją. Komisarz policji z Guwahati, Diganta Barah. Oświadeczył, że w tym rytualnym mordzie brało w sumie udział 12 osób.

Policja nadal poszukuje siedmiu wspólników, którzy wciąż są na wolności. Według komisarza, jeden z pięciu aresztowanych jest 52-letni Pradeep Pathak, który „zorganizował” złożenie ofiary z kobiety w ramach obrzędu religijnego dla upamiętnienia rocznicy śmierci jego brata.

„Oskarżony wierzył, że taka ofiara ukoi duszę zmarłego” – wyjaśnił komisarz policjant. W indiach odnotowano w sumie 103 przypadki składania ofiar z ludzi w latach 2014-2021, zwykle popełnianych w ramach hinduskich rytuałów religijnych.

Takei „zwyczaje” są nadal rozpowszechnione na obszarach niektórych plemion, żyjących na obrzeżach cywilizacji, gdzie wierzenia okultystyczne i czary są silne. W 2022 roku dwóch mężczyzn zostało aresztowanych jednak za rytualne zabójstwo 6-letniego chłopca w stolicy – New Delhi. Wyjaśnili policji, że oddali dziecko jako ofiarę dla Sziwy w nadziei, że to hinduskie bóstwo pomoże im uchronić się od chorób i się wzbogacić.

