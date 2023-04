Przeciwnicy eutanazji wyszli na ulice [VIDEO]

REKLAMA

„Postępowe” pomysły prezydenta Francji Macrona otworzyły w tym kraju nowy front społecznych podziałów. We wtorek w kilku miastach Francji wyszli przeciwnicy wprowadzania w tym kraju tzw. „wspomaganego samobójstwa” i eutanazji.

To skutek akceptacji przez Macrona wniosków tzw. „konwentu obywatelskiego”, na którym 184 wylosowanych obywateli zadecydowało większością głosów, że prawo chroniące bezwzględnie ludzkie życie trzeba zmienić już nie tylko wobec nienarodzonych dzieci, ale i chorych i starców. Macron zobowiązał się, że nowa ustawa o eutanazji będzie opracowana przed końcem tegorocznych wakacji.

Wtorkowe wiece przeciw tego typu pomysłom zorganizował kolektyw „Soulager mais pas tue”. 4 kwietnia obyły się niemal w całej Francji, aby sprzeciwić się „wspomaganemu samobójstwu” i eutanazji. Cieszyło, że na ulice wyszli głównie ludzie młodzi. Stowarzyszenie prowadzi kampanię na rzecz ochrony ludzkiego życia i domaga się zastąpienia eutanazyjnych pomysłów rozwojem opieki paliatywnej.

Manifestacje przeciw eutanazji odbywały się m.in. w Paryżu, Lyonie, Bordeaux i Marsylii? Ich uczestnicy byli ubrani w biało-niebieskie szaliki i utworzyli ludzki łańcuch w Paryżu na placu Trocadéro. „Mobilizujemy się, by bronić społeczeństwa” – mówiła Alix Durroux, rzeczniczka kolektywu.

Wiece nie były masowe, ale zostały zauważone przez media. Organizowano je spontanicznie dzień po konferencji zwołanej przez Macrona, na której wyznaczył termin prac nad nową ustawą. Złośliwi mówią, że to będzie „ustawa komplementarna” do wydłużenia wieku pracy we Francji, która jeszcze bardziej pozwoli pokonać kryzys systemu emerytalnego.

