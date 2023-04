Sąd w Częstochowie uniewinnił dwóch działaczy pro-life

REKLAMA

Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił dwóch działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia. Oskarżano ich o rzekome zakłócanie marszu równości organizowanego przez środowiska LGBT.

16 lipca 2022 roku w Częstochowie zorganizowany został IV Marsz Równości. Całkowicie legalnie zorganizowano także kontrmanifestacje, za którymi stała Fundacja PRO – Prawo do życia.

Kontrmanifestanci ze środowiska antyaborcyjnych nie byli w żaden sposób agresywni i ograniczyli się do głośnej modlitwy w imieniu osób idących w pochodzie środowisk LGBT.

Częstochowska policja zarzuciła jednak działaczom czyn z art. 52 § 2 pkt 1 Kodeksu wykroczeń. Chodziło m.in. o „emitowanie treści odmiennych od wygłaszanych”.

Ruszył proces, a w jego toku ustalono, że działacze nie wykonywali żadnych prowokujących gestów ani okrzyków, a kontrmanifestacja miała charakter pokojowy.

Sąd przychylił się do wniosków obrońców, a do akt sprawy dołączono stanowisko RPO mówiące, że „prawo do kontrmanifestacji jest jednym z podstawowych wyrazów prawa do wolności słowa”.

Przed częstochowskim sądem wciąż trwają jeszcze trzy postępowania związane z tymi samymi wydarzeniami. Oskarżonych reprezentują prawnicy z Ordo Iuris.