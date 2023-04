WHO ostrzega przed epidemią. Tym razem nie chodzi o covid ani o grypę

REKLAMA

Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed epidemią cholery. Na ten moment ogniska choroby odkryto jedynie w państwach afrykańskich, ale zdaniem WHO zagrożenie jest globalne.

Cholera został wykryta w 24. państwach afrykańskich m.in. w Tanzanii, RPA, Zimbabwe i Zambii. Na szybki rozwój epidemii wpływa niski standard higieny w tym regionie.

Eksperci z WHO apelują do innych państw świata, o pomoc dla Afryki. Twierdzą, że jeśli nie uda się zwalczyć epidemii na Czarnym Lądzie, to problem może stać się globalny.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że istnieje skuteczna szczepionka do walki z chorobą, jednak nie ma jej wystarczająco dużo.

– Dotychczas do Kenii, Republiki Konga i Mozambiku skierowano już blisko 3,5 miliona dawek szczepionek – poinformował dyrektor Regionalny WHO Matszidiso Moeti.

Czym jest cholera? Objawy cholery

Cholerę wywołuje bakteria – szczep przecinkowca cholery. Do zakażenia może dojść przez pokarm, a pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 5 dni od spożycia bakterii.

Cholera to choroba układy pokarmowego – towarzyszą jej wymioty oraz biegunka. Nie występuje gorączka, ale organizm szybko się odwadnia, co może prowadzić nawet do śmierci.

Ważne jest, by chorobę rozpoznać odpowiednio wcześnie i podać antybiotyki oraz uzupełniać elektrolity. Śmiertelność wśród nieleczonych przypadków może wynosić nawet ponad 50 proc.