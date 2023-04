Zepsute święta trzech religii w Ziemi Świętej. Izraelska policja zaatakowała wiernych w meczecie Al-Aksa [VIDEO]

REKLAMA

Izraelska policja zaatakowała wiernych w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Atak miał miejsce tuż przed świtem w czasie ramadanu. Według izraelskiej policji jej akcja była „odpowiedzią na zamieszki”.

Reuters podawał m.in. relacje muzułmanów o rzucaniu granatów ogłuszających w świątyni i biciu ludzi. Izraelska policja twierdzi, że została zmuszona do wejścia na teren kompleksu, bo działali tam „zamaskowani agitatorzy”. Pokazano też zdjęcia petard i dodano, że jeden policjant został ranny w nogę.

REKLAMA

Muzułmański święty miesiąc Ramadan zbiega się z judaistyczną Paschą i chrześcijańską Wielkanocą. Akcja policji zapewne popsuje święta wszystkim wyznawcom tych religii. Teraz przyjdzie odwet Palestyńczyków i zapewne kolejna kontra ze strony Izraela.

Palestyński ruch Hamas, który sprawuje rządy w Strefie Gazy, już wezwał Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, by masowo szli do meczetu Al-Aksa, aby go bronić. Ta świątynia znajduje się na Esplanadzie Meczetów, trzecim najświętszym miejscu islamu, we Wschodniej Jerozolimie i palestyńskiej części Świętego Miasta.

Esplanada jest zbudowana na miejscu, które z kolei Żydzi nazywają Wzgórzem Świątynnym i uznają za święte miejsce judaizmu. Żydzi przygotowują się do świętowania Paschy od środy wieczorem.

Izraelska policja ogłosiła w środę rano, że „aresztowała ponad 350 osób, które zabarykadowały się na Wzgórzu Świątynnym”. Według policji chcieli „zaatakować porządek publiczny i zbezcześcić meczet”, skandując „hasła podżegające do nienawiści i przemocy”.

Wyemitowano też materiał wideo trwający ponad 50 sekund, pokazujący eksplozje czegoś, co wydaje się być fajerwerkami wewnątrz miejsca kultu oraz postacie rzucające kamieniami. Inny materiał wideo pokazuje policję posuwającą się przez meczet i osłaniającą się tarczami przed ostrzałem racami.

Po informacji o ataku policyjnym na meczet, z północnej Strefy Gazy w kierunku terytorium Izraela wystrzelono kilka rakiet. Armia izraelska stwierdziła, że „​​pięć rakiet wystrzelonych w kierunku terytorium Izraela zostało przechwyconych przez obronę przeciwlotniczą” w rejonie Sderot (południowy Izrael), a cztery inne rakiety spadły na tereny niezamieszkane.

Doszło też do zamieszek w Gazie, gdzie popalono na ulicach opony. Palestyńczycy twierdzą, żę to „okupant jest odpowiedzialny za niebezpieczną eskalację, która może podważyć starania o rozejm”. Konflikt izraelsko-palestyński zyskał na natężeniu od początku tego roku. Przemoc pochłonęła już prawie 110 ofiar śmiertelnych.

*Follow up |Jerusalem*

The brutality of lsraeli extends to the worshippers;

lsraeli occupation forces storm into Al-Aqsa Mosque and assault all the worshippers who were praying inside. #SaveAlqsa pic.twitter.com/KVVP8JGdng — 𝖋𝖆𝖙𝖔𝖔𝖒𓂆 (@fatma_q4) April 5, 2023

#شاهد

تكبيرات المعتكفين داخل #المسجد_الأقصى بوجه المستوطنين والقوات المقتحمين للأقصى#Watch

Chants of God is Great by the worshippers in I’tikaf inside Al-Aqsa Mosque in the fave of settlers and forces that stormed the mosque pic.twitter.com/D627DgEwqP — Silwanic (@Silwanic1) April 5, 2023