Zmiany w rządzie. Minister rezygnuje

Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi – poinformował w środę wicepremier, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk, który pełnił ją od października 2021 r.

– Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony – powiedział w środę Kowalczyk.

Jak wyjaśnił podczas swojego oświadczenia, KE opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r.

Podkreślił, że „widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez KE nie zostanie spełniony”.

Jego zdaniem wszystkie ustalenia „okrągłego stołu” rolniczego z końca marca br. są realizowane.

– Są realizowane te rozwiązania, które będą ułatwiać przechowywanie zbóż, budowy magazynów, (…) dopłaty do zbóż. Jest przygotowane rozwiązanie dopłat do środków transportu, jeśli chodzi o transport zbóż do portów. Udrażniane są porty – wymieniał.

Jak dodał, są przygotowywane programy skupowe, a we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeznaczyła pierwsze 600 mln zł na ten program.

Jak podkreślił, „jednym z punktów porozumienia, było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie, o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego i bezkontyngentowego zboża z Ukrainy”. Przypomniał, że taki wniosek poszedł 31 marca ze strony polskiego rządu, wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii.

Odchodzący minister podziękował za współpracę organizacjom rolniczym.

Pod koniec marca br. odbył się „okrągły stół” rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.

Resort rolnictwa informował po zakończeniu obrad „okrągłego stołu”, że wicepremier Kowalczyk przedstawił 11 propozycji, które m.in. przewidują, że rząd wystąpi do KE o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln zł z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy, a dodatkowe 520 mln zł z rezerwy kryzysowej do rolników.

Na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi prezydent Andrzej Duda powołał Henryka Kowalczyka w październiku 2021 r. Wcześniej Kowalczyk od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od września do grudnia 2016 r. był ministrem Skarbu Państwa. W grudniu 2017 r. objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. Był także przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

W 2015 r. był ministrem bez teki w rządzie Beaty Szydło.

Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII, IX kadencji.