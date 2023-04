Były dyrektor CIA ma pewność: TAK skończy się wojna

REKLAMA

Były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał David Petraeus ma swoje przewidywania na temat tego, jak skończy się wojna ukraińsko-rosyjska.

Amerykański wojskowy przewiduje w rozmowie z portalem „Wirtualna Polska”, że na przełomie maja i czerwca dojdzie do sytuacji, gdy ukraińskie wojska przystąpią do potężnej ofensywy i wykorzystają swoje najważniejsze walory oraz sprzęt, który Kijów dostał od Zachodu.

– Będzie to pierwsza taka ofensywa w tej wojnie – stwierdził gen. Petraeus.

– Ukraińcy osiągną sukces na przełomie wiosny i lata. Przejmą inicjatywę na froncie. Wykorzystają to, że są w defensywie i doprowadzą do sytuacji, jakiej jeszcze nie było – uważa Amerykanin.

Generał twierdzi, że może to doprowadzić do rozbicia sił rosyjskich. – [Rosjanie] ponieśli ogromne straty, zwłaszcza starając się zająć Bachmut. Wykrwawili się także w kilku innych lokalizacjach. Nie osiągnęli swoich celów. Jeszcze jest to możliwe, ale odbyłoby się to kolosalnym kosztem – powiedział w rozmowie z WP.

– Mogą zająć jedno czy drugie miasteczko, zresztą wszystkie z nich są ogromnie zniszczone przez toczące się działania wojenne. Nie przechylą już na swoją stronę szali zwycięstwa – dodał.

Jednocześnie gen. Petraeus uważa, że Zachód będzie musiał dostarczyć Ukrainie nowocześniejszą broń.

– Jednak z biegiem czasu Zachód będzie musiał zasilić Kijów jeszcze jakimś sprzętem. Nie wiadomo, jakie to będą samoloty, F-18 czy F-16. Jakaś decyzja musi zapaść w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach sojuszniczych. To muszą być zachodnie samoloty, a decyzja musi być szybka. Wyszkolenie pilotów to kwestia wielu miesięcy, a w grę wchodzi jeszcze przygotowanie mechaników, dostosowanie części i innych komponentów – stwierdził.

Już teraz wojskowy stwierdził, że między Rosjanami a Ukraińcami zieje przepaść jeśli chodzi o sprzęt.

– Rosja straciła ogromną część swojego uzbrojenia. Armia sięga po sprzęt pamiętający II wojnę światową. Ukraińcy są wyszkoleni, między innymi w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Będą mogli wykorzystać ten potencjał – powiedział Amerykanin.

Były dyrektor CIA uważa, że Ukraina wygra tę wojnę, ale po zakończonym konflikcie będzie potrzebowała wsparcia.

– Musi też powstać „plan Marshalla” dla Ukrainy, mający służyć odbudowie Kijowa, jak po II wojnie światowej, gdy odtwarzano planowo gospodarkę krajów Europy Zachodniej. Trzeba też zrobić wszystko, by Rosja już nigdy tego nie powtórzyła. Ukraina musi dołączyć do NATO i Unii Europejskiej – podkreślił generał w rozmowie z WP.